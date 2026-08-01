Концерт на крыше «Love story in jazz» под звездами Ольга Ступина & B-Band

Романтический вечер джаза на крыше в Москве

В ресторане-баре «Квартира с видом» в Москве состоится незабываемый концерт джазовой певицы Ольги Ступиной и группы B-Band. Ольга, известная своими уникальными интерпретациями джазовых стандартов и авторскими композициями в стиле неопро-джаз, представит программу «Love story in jazz».

Концерт пройдет на крыше под открытым небом, где оркестр из 14 исполнителей исполнит джазовые композиции, аранжированные специально для этого вечернего мероприятия. В этом атмосферном месте зрители смогут насладиться самыми романтичными, страстными и лиричными песнями о любви.

Вокалистка с уникальной карьерой

Ольга Ступина — блестящая вокалистка и контрабасистка, участница таких телепроектов, как «Голос», «Новая звезда», «Победитель», «Романтика романса» и многих других. Она также представляла Россию на международных сценах, включая концертный зал Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и зал ЮНЕСКО в Париже.

На концерте Ольга и её группа не только окунут зрителей в атмосферу любви и романтики, но и расскажут о создании музыкальных шедевров, посвященных самому прекрасному чувству на свете.

Музыкальная программа

В программе «Love story in jazz» представлены признания в любви на девяти языках: французском, русском, английском, испанском, немецком, итальянском, португальском, неаполитанском, а также японском и идише. Зрители смогут услышать такие классические композиции, как «Fly me to the moon», «L.O.V.E.», «My funny Valentine» и многие другие.

Не упустите возможность стать частью этого романтического вечера, который оставит незабываемые впечатления! Используйте шанс насладиться живым исполнением джаза на высоте под звездами в последние дни уходящего лета!