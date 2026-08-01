Концерт на крыше. Клавесин и балалайка

Команда IMAYC открывает сезон летних концертов в удивительном арт-пространстве ZARENКOV GALLERY. На крыше этого уникального места, находящегося в историческом центре Санкт-Петербурга, проходят полноценные летние концертные сезоны с участием лучших музыкантов города!
В программе - сочинения эпохи барокко и классицизма для клавесина и струнных инструментов. Уникальное сочетание звучания клавесина и балалайки (прима и альт) раскроет богатое наследие европейской музыки через необычные, но гармоничные сочетания инструментов.
В этот вечер прозвучат бессмертные творения таких мастеров, как:
Исполнители:
Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесён в одно из пространств ZARENKOV GALLERY.
Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне (файлом или скриншотом) или распечатывать их. Благодарим за понимание!
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться музыкой под открытым небом и атмосферой волшебства Санкт-Петербурга!