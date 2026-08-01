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Концерт на крыше. Клавесин и балалайка
Киноафиша Концерт на крыше. Клавесин и балалайка

Концерт на крыше. Клавесин и балалайка

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Летние концерты на крыше ZARENКOV GALLERY

Команда IMAYC открывает сезон летних концертов в удивительном арт-пространстве ZARENКOV GALLERY. На крыше этого уникального места, находящегося в историческом центре Санкт-Петербурга, проходят полноценные летние концертные сезоны с участием лучших музыкантов города!

В программе - сочинения эпохи барокко и классицизма для клавесина и струнных инструментов. Уникальное сочетание звучания клавесина и балалайки (прима и альт) раскроет богатое наследие европейской музыки через необычные, но гармоничные сочетания инструментов.

Что вас ждет на концерте

В этот вечер прозвучат бессмертные творения таких мастеров, как:

  • Мишель Корретт (1707–1795) — Соната «Одиссей»
  • Клод Бальбатр (1724–1799) — Булонь
  • Генрих Игнац Франц Бибер (1644–1704) — Соната для скрипки и континуо ля мажор Representativa
  • Франсуа Куперен (1668–1733) — Le dodo

Исполнители:

  • Денис Пенюгин — балалайка-прима и балалайка-альт
  • Александра Веткина — клавесин

Условия посещения

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесён в одно из пространств ZARENKOV GALLERY.

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне (файлом или скриншотом) или распечатывать их. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой под открытым небом и атмосферой волшебства Санкт-Петербурга!

Купить билет на концерт Концерт на крыше. Клавесин и балалайка

Помощь с билетами
В других городах
Август
16 августа воскресенье
15:00
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша

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