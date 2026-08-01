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Концерт на крыше. Хиты блюза и рок-н-ролла
Киноафиша Концерт на крыше. Хиты блюза и рок-н-ролла

Концерт на крыше. Хиты блюза и рок-н-ролла

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Летние концерты на крыше в Zarenkov Gallery

Команда IMAYC открывает сезон летних концертов на крыше арт-пространства «Zarenkov Gallery». Это уникальное место, появившееся в 2022 году в историческом центре Санкт-Петербурга, стало новой точкой притяжения для любителей искусства.

С пятницы по воскресенье на крыше выступают лучшие музыканты города. Вас ждут популярные классические произведения, захватывающий джаз, знаменитые рок-хиты на виолончелях и известные киносаундтреки. В кафе-шоколатерии «Amazing cacao» вы сможете насладиться вкусным кофе и горячим шоколадом, что сделает ваши вечера еще более запоминающимися. Наблюдать за любимым городом с высоты под звуки любимых мелодий — это неподражаемое ощущение!

Концерт в стиле ретро

Хотите не только послушать хорошую музыку, но и от души потанцевать? Приглашаем вас на концерт с хитами блюза и рок-н-ролла 60-х годов! В программе — композиции Элвиса Пресли, Джона Леннона, Карла Перкинса и других легендарных исполнителей, которые дарили радость нашим бабушкам и дедушкам. Эта музыка ассоциируется с весельем, свободой и романтикой, и мы рады подарить вам возможность провести время под зажигательные композиции звезд прошлого.

  • Elvis Presley. Tutti Frutti
  • John Lennon. Imagine
  • Procol Harum. A whiter shade of pale
  • Karl Perkins. Blue suede shoes
  • John Lee Hooker. Dimples
  • Paul McCartney. Lady Madonna
  • Ray Charles. Mess Around
  • Bill Haley. See you later alligator; Shake, Rattle and Roll

Исполнители

На сцене вам представят группу «Sweet little 60-s» в составе:

  • Владимир Савенок — вокал, клавиши
  • Сергей Созинов — гитара
  • Игорь Клементьев — бас-гитара
  • Игорь Лёвкин — ударные

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено. В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств «Zarenkov Gallery».

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета просим вас заблаговременно сохранять билеты в вашем смартфоне или распечатывать их. Спасибо за понимание!

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Концерт на крыше. Хиты блюза и рок-н-ролла

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В других городах
Август
28 августа пятница
20:00
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
от 2200 ₽

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