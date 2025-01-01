Спектакль На грани реальности

Завораживающее шоу Сергея Воронцова в Театре иллюзии

Приглашаем вас на уникальное мистическое шоу Сергея Воронцова, которое сочетает в себе эмоциональный накал, неповторимый гротеск и захватывающие номера. Это совершенно новый театральный опыт, который позволит зрителям стать участниками грандиозного представления, не имеющего аналогов в России.

Смертельный номер Гарри Гудини

Впервые на сцене "Театра иллюзии" будет показан смертельный номер легендарного иллюзиониста Гарри Гудини в исполнении Сергея Воронцова. По словам артиста: «Мы усовершенствовали и усложнили трюк, добавив еще больше адреналина и риска». Это станет настоящим испытанием для зрителей, которые смогут увидеть, как границы искусства иллюзии размываются.

О Сергея Воронцове

Сергей Воронцов — первый иллюзионист «Евровидения» и обладатель престижной международной премии «Мерлин», которую ранее получали такие мировые звезды, как Дэвид Копперфилд и Крис Энджел. Он также является режиссером-постановщиком иллюзионных трюков для российских и зарубежных знаменитостей.

Режиссер-постановщик

Режиссером-постановщиком шоу является Антон Челноков — солист Цирка дю Солей и лауреат международных конкурсов. Его опыт и креативный подход к созданию иллюзий делают каждое представление уникальным и незабываемым.

Продолжительность шоу составляет 2 часа с антрактом. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события!