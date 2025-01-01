Меню
Киноафиша Концерт музыки для тубы и органа «Хорошо забытое старое»

Концерт музыки для тубы и органа «Хорошо забытое старое»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Хорошо забытое старое» в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Хорошо забытое старое», который пройдет в исторических стенах Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Это удивительное сочетание тубы и органа об promises незабываемую атмосферу и глубокие музыкальные переживания.

Уникальное звучание

Культурологи отмечают, что туба, часто воспринимаемая как инструмент военных и маршей, в этом спектакле раскрывает свою лирическую сторону. Вместе с органом она создает необычайно насыщенный звук, который окутывает слушателей и позволяет погрузиться в мир классической музыки.

Где и когда

Концерт состоится в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины, известной своей уникальной архитектурой и удивительной акустикой. Церковь расположена в сердце города, что делает ее доступной для всех желающих. Не упустите возможность насладиться живой музыкой в таком благоприятном месте!

Что ожидать?

В программе концерта звучат произведения классиков, а также современные композиции, которые помогут вам открыть тубу и орган с новой стороны. Каждый номер будет представлять собой яркое музыкальное полотно, наполненное эмоциями и историей.

Не пропустите!

Мы уверены, что это мероприятие станет настоящим подарком для всех любителей музыки. Успейте приобрести билеты и позвольте себе насладиться магией живого исполнения!

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
18:00 от 700 ₽

