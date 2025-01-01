Меню
Концерт музыки для сопрано и органа «Органная песнь»

Концерт музыки для сопрано и органа «Органная песнь»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Органная песнь» в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Вы сможете насладиться прекрасной музыкой для сопрано и органа в исполнении талантливых музыкантов.

Исполнители

На сцене выступит опытный сопрано, чьи выступления отмечены наградами на международных конкурсах. Также вас ожидает виртуозная игра органиста, известного своей техничностью и артистичностью.

Что вас ждет

В программе концерта будут представлены произведения классических композиторов, а также современные композиции, которые привнесут свежий взгляд на органную музыку. Зрителей ждут удивительные музыкальные моменты и прекрасные голосовые партии.

Интересный факт

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины известна своим уникальным органом, который был установлен более ста лет назад. Этот инструмент пополняет звучание концерта особой глубиной и богатством тембров.

Как добраться

Церковь расположена в центре города и отлично транспортно доступна. Рекомендуем воспользоваться общественным транспортом — ближайшая остановка находится всего в нескольких минутах пешком от церкви.

Не пропустите шанс погрузиться в мир музыки и эмоций на концерте «Органная песнь»!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 17 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
19:30 от 700 ₽

