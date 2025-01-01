Меню
Киноафиша Концерт музыки для скрипки и органа «На рубеже эпох»

Концерт музыки для скрипки и органа «На рубеже эпох»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «На рубеже эпох» в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальный концерт музыки для скрипки и органа под названием «На рубеже эпох». Это событие пройдет в атмосфере исторической Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. Концерт состоится в уютном зале, где каждый меломан сможет насладиться великолепными звуками.

О программе концерта

В программе концерта представлены произведения великих композиторов различных эпох. Звучат как известные классические произведения, так и малоизвестные шедевры, которые позволят зрителям погрузиться в музыкальный мир разных столетий.

Исполнители

Концерт исполнит ансамбль, состоящий из талантливых музыкантов. В их числе опытные скрипачи и виртуозы игры на органе, которые создадут неповторимую атмосферу. Каждый из них имеет богатый опыт выступлений на различных сценах и готов подарить зрителям незабываемые эмоции.

Исторический контекст

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, построенная в XVIII веке, является не только архитектурной драгоценностью, но и местом, где музыка звучит особенно волшебно. Здание церкви славится своей выдающейся акустикой, что делает это место идеальным для проведения музыкальных концертов.

Не упустите возможность!

Приходите на концерт «На рубеже эпох» и дайте себе возможность насладиться прекрасной музыкой в историческом месте. Это будет не просто концерт, а путешествие через века с музыкой, которая вдохновляет и наполняет душу.

Расписание

Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
16:00 от 700 ₽

