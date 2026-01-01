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Концерт музыки для скрипки и клавесина «Струны души»
Киноафиша Концерт музыки для скрипки и клавесина «Струны души»

Концерт музыки для скрипки и клавесина «Струны души»

6+
Возраст 6+

О концерте

Классика барокко в исполнении Павла Фильченко и Александры Веткиной

В Санкт-Петербурге пройдет уникальный концерт классической музыки, посвященный творчеству Иоганна Себастьяна Баха. Исполнителями выступят талантливый скрипач Павел Фильченко и virtuозная клавесинистка Александра Веткина.

Программа вечера

Во время концерта слушатели смогут насладиться выдающимися произведениями Баха:

  • Соната ми минор для скрипки и basso continuo, BWV 1023
    • I. Прелюдия
    • II. Adagio ma non tanto
    • III. Allemande
    • IV. Gigue
  • Соната до минор для скрипки и basso continuo, BWV 1024
    • I. Adagio
    • II. Presto
    • III. Affetuoso
    • IV. Vivace
  • Соната до мажор для двух скрипок и basso continuo, BWV 1037 (транскрипция для скрипки и облигатного клавесина)
    • I. Adagio
    • II. Alla breva
    • III. Largo
    • IV. Gigue
  • Прелюдия и фуга ре мажор, BWV 874 из второго тома «Хорошо темперированного клавира»
  • Прелюдия и фуга ми-бемоль минор, BWV 853 из первого тома «Хорошо темперированного клавира»

Об исполнителях

Павел Фильченко — известный скрипач, который успел зарекомендовать себя на профильных конкурсах и фестивалях. Александра Веткина — обладательница глубоких знаний в области клавесинного исполнения, которая привносит в каждое свое выступление уникальную интерпретацию.

Не упустите шанс услышать настоящие шедевры барочной музыки в профессиональном исполнении. Музыка Баха продолжает вдохновлять новые поколения, а его композиции остаются актуальными в любой эпохе.

Купить билет на концерт Концерт музыки для скрипки и клавесина «Струны души»

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
17:00
Музыкальный репетиторий «Эглерио» Санкт-Петербург, Выборгское ш., 5, корп. 1
от 1000 ₽

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