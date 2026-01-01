Концерт музыки для скрипки и клавесина «Струны души»

Классика барокко в исполнении Павла Фильченко и Александры Веткиной

В Санкт-Петербурге пройдет уникальный концерт классической музыки, посвященный творчеству Иоганна Себастьяна Баха. Исполнителями выступят талантливый скрипач Павел Фильченко и virtuозная клавесинистка Александра Веткина.

Программа вечера

Во время концерта слушатели смогут насладиться выдающимися произведениями Баха:

Соната ми минор для скрипки и basso continuo, BWV 1023 I. Прелюдия II. Adagio ma non tanto III. Allemande IV. Gigue

Соната до минор для скрипки и basso continuo, BWV 1024 I. Adagio II. Presto III. Affetuoso IV. Vivace

Соната до мажор для двух скрипок и basso continuo, BWV 1037 (транскрипция для скрипки и облигатного клавесина) I. Adagio II. Alla breva III. Largo IV. Gigue

(транскрипция для скрипки и облигатного клавесина) Прелюдия и фуга ре мажор, BWV 874 из второго тома «Хорошо темперированного клавира»

из второго тома «Хорошо темперированного клавира» Прелюдия и фуга ми-бемоль минор, BWV 853 из первого тома «Хорошо темперированного клавира»

Об исполнителях

Павел Фильченко — известный скрипач, который успел зарекомендовать себя на профильных конкурсах и фестивалях. Александра Веткина — обладательница глубоких знаний в области клавесинного исполнения, которая привносит в каждое свое выступление уникальную интерпретацию.

Не упустите шанс услышать настоящие шедевры барочной музыки в профессиональном исполнении. Музыка Баха продолжает вдохновлять новые поколения, а его композиции остаются актуальными в любой эпохе.