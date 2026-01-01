Концерт музыки для скрипки и клавесина «Струны души»

В Санкт-Петербурге пройдет уникальный концерт классической музыки, посвященный творчеству Иоганна Себастьяна Баха. Исполнителями выступят талантливый скрипач Павел Фильченко и virtuозная клавесинистка Александра Веткина.
Во время концерта слушатели смогут насладиться выдающимися произведениями Баха:
Павел Фильченко — известный скрипач, который успел зарекомендовать себя на профильных конкурсах и фестивалях. Александра Веткина — обладательница глубоких знаний в области клавесинного исполнения, которая привносит в каждое свое выступление уникальную интерпретацию.
Не упустите шанс услышать настоящие шедевры барочной музыки в профессиональном исполнении. Музыка Баха продолжает вдохновлять новые поколения, а его композиции остаются актуальными в любой эпохе.