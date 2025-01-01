Меню
Концерт музыки для органа и клавесина «Старые французские мастера»

6+
О концерте/спектакле

Приглашаем вас на уникальный концерт в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины, который пройдет в рамках цикла «Старые французские мастера». Этот вечер будет посвящён выдающимся композиторам и исполнителям прошлого, чья музыка до сих пор вдохновляет и волнует сердца слушателей.

Что вас ожидает

На концерте будут исполнены произведения таких мастеров, как Жан-Батист Лили, Клод Дебюсси и Франсис Пуленк. Зрители смогут не только услышать их музыку, но и узнать о жизни и творчестве этих композиторов благодаря комментариям исполнителей.

Интересные факты

  • Орган в церкви Святой Екатерины был установлен более ста лет назад и является одним из лучших инструментов в городе.
  • Клавесин – это предшественник современного фортепиано, обладающий уникальным звучанием.
  • Мастера старинной французской музыки известны своим утонченным стилем и мелодизмы, которые до сих пор пользуются популярностью на мировых сценах.

Почему стоит посетить

Концерт «Старые французские мастера» – это не только возможность прикоснуться к вековым традициям классической музыки, но и шанс насладиться великолепной акустикой исторического пространства. Это идеальный повод провести вечер в кругу единомышленников и ценителей искусства.

Приобретение билетов

Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед началом концерта. Рекомендуем не откладывать, так как количество мест ограничено!

Мы ждем вас на этом волшебном музыкальном вечере!

