Концерт музыки для органа и клавесина «Старые французские мастера»

Приглашаем вас на уникальный концерт в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины, который пройдет в рамках цикла «Старые французские мастера». Этот вечер будет посвящён выдающимся композиторам и исполнителям прошлого, чья музыка до сих пор вдохновляет и волнует сердца слушателей.
На концерте будут исполнены произведения таких мастеров, как Жан-Батист Лили, Клод Дебюсси и Франсис Пуленк. Зрители смогут не только услышать их музыку, но и узнать о жизни и творчестве этих композиторов благодаря комментариям исполнителей.
Концерт «Старые французские мастера» – это не только возможность прикоснуться к вековым традициям классической музыки, но и шанс насладиться великолепной акустикой исторического пространства. Это идеальный повод провести вечер в кругу единомышленников и ценителей искусства.
Билеты можно приобрести на сайте церкви или в кассе перед началом концерта. Рекомендуем не откладывать, так как количество мест ограничено!
Мы ждем вас на этом волшебном музыкальном вечере!