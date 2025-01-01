Концерт музыки для клавесина «Клавесинные истории»

Франсуа Куперен — композитор, чье имя стало символом клавесинной культуры. Уникальный автор трактата «Искусство игры на клавесине», он заложил основы техники и стиля игры на этом инструменте. Его многообразные клавесинные ордры представляют собой не только сборники пьес, но и своеобразные дневники композитора, отражающие его восприятие мира через музыку.
В этом концерте Елена Чупахина, мастер клавесина, исполнит целиком четырнадцатую и пятнадцатую сюиты из сборника Pièces de clavecin. Это единственная возможность услышать все пьесы в их оригинальной версии, что позволит глубже понять авторскую мысль и богатство музыкального наследия Куперена.
Исполнитель: Елена Чупахина (клавесин)
Четырнадцатая сюита ре мажор и ре минор (Quatorzième Ordre):
Пятнадцатая сюита ля минор и ля мажор (Quinzième Ordre):
