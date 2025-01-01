Меню
Концерт музыки для клавесина «Клавесинные истории»
Виртуозное исполнение произведений Франсуа Куперена в соборе

Франсуа Куперен — композитор, чье имя стало символом клавесинной культуры. Уникальный автор трактата «Искусство игры на клавесине», он заложил основы техники и стиля игры на этом инструменте. Его многообразные клавесинные ордры представляют собой не только сборники пьес, но и своеобразные дневники композитора, отражающие его восприятие мира через музыку.

Концерт, который нельзя пропустить

В этом концерте Елена Чупахина, мастер клавесина, исполнит целиком четырнадцатую и пятнадцатую сюиты из сборника Pièces de clavecin. Это единственная возможность услышать все пьесы в их оригинальной версии, что позволит глубже понять авторскую мысль и богатство музыкального наследия Куперена.

Программа концерта

Исполнитель: Елена Чупахина (клавесин)

Четырнадцатая сюита ре мажор и ре минор (Quatorzième Ordre):

  • Le Rossignol-en-amour / «Влюбленный соловей»
  • Double du rossignol / «Дубль»
  • La Linote-étarouchée / «Встревоженная коноплянка»
  • Les Fauvettes plaintives / «Жалобные славки»
  • Le Rossignol-vainqueur / «Соловей-победитель»
  • La Julliet / «Июльская»
  • Le Carillon de Cithère / «Колокольчики цитеры»
  • Le Petit-Rien / «Пустячок»

Пятнадцатая сюита ля минор и ля мажор (Quinzième Ordre):

  • La Régente, ou La Minerve / «Регентша, или Минерва»
  • Le Dodo, ou L'amour au berceau / «Баю-бай, или Амур в колыбели»
  • L'Évaporee / «Ветреная»
  • Musète de Choisi / «Мюзет из Шуази»
  • Musète de Taverni / «Мюзет из Таверни»
  • La Douce, et Piquante / «Кроткая и пикантная»
  • Les Vergers fleuris / «Цветущие сады»
  • La Princesse de Chabeüil, ou La Muse de Monaco / «Принцесса де Шабей, или Муза Монако»

Не упустите возможность погрузиться в музыкальную атмосферу Франции XVII века. Концерт станет не только праздником для любителей клавесина, но и открытием для всех ценителей музыкального искусства.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
18:00 от 700 ₽

