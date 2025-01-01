Меню
Концерт музыки для флейты-траверсо и лютни «Flute & Lute»
Концерт музыки для флейты-траверсо и лютни «Flute & Lute»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Тихая музыка барочного концерта: Флейта-траверсо и лютня в уникальной программе

Флейта-траверсо и лютня — два инструмента, звучание которых максимально приближено к тишине. Их ансамбль отличается особенной свежестью тембрового сочетания, что делает каждое исполнение незабываемым.

Флейта-траверсо считается одним из знаковых барочных инструментов, обладающим прозрачным и «невесомым» тембром. Лютня, в свою очередь, представляет собой инструмент эпохи Возрождения, который в дуэте с флейтой берет на себя роль гармонического сопровождения, подчеркивая сольный флейтовый голос.

Музыка великих композиторов

В программе концерта звучат сонаты таких выдающихся композиторов, как:

  • Карл Филипп Эмануэль Бах: «Гамбургская» соната соль мажор для флейты-траверсо и basso continuo.
  • Вильгельм Фридеман Бах: Соната ми минор для флейты-траверсо и basso continuo.
  • Иоганн Себастьян Бах: Соната ми минор для флейты-траверсо и basso continuo.
  • Сильвиус Леопольд Вайс: Интимные произведения для лютни и флейты, включая Amoroso и Chaconne.

Сонаты композиторов разных эпох позволяют провести параллель между их стилями и истолковать, насколько сильно отличается творчество сыновей Баха, которые жили в эпоху «галантного маньеризма», от наследия великого мастера барокко.

Уникальная атмосфера концерта

Исполнители — Мария Изотова (флейта-траверсо) и Алексей Канайкин (лютня) создадут уникальную атмосферу, которая позволит зрителям погрузиться в мир барочной музыки. Внутреннее убранство церкви и её неповторимая акустика сделают это событие особенно запоминающимся.

«Тихая» музыка в исполнении флейты и лютни создаст уникальную возможность услышать, увидеть и почувствовать то, что могло бы быть недоступным в других условиях. Не упустите шанс насладиться этим музыкальным волшебством!

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
18:00 от 700 ₽

