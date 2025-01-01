Концерт музыки для флейты и органа «Флейты большие и малые»

Незабываемый дуэт: флейта и орган в соборе

Флейта и орган – это сочетание инструментов, обладающее удивительной гармонией и наполненное музыкальной глубиной. В программе концерта вас ждут завораживающие произведения, созданные в эпоху барокко, в которых каждый звук станет частью единого музыкального целого.

Программа концерта

Основу программы составляют два ключевых жанра барочной музыки: цикл «вступление и фуга» для органа соло и соната для флейты и органа. На концерте прозвучат:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Фантазия и фуга соль минор, BWV 542

— Фантазия и фуга соль минор, BWV 542 Иоганн Людвиг Кребс (1713–1780) — Фантазия до мажор для флейты и органа

— Фантазия до мажор для флейты и органа Георг Филипп Телеман (1681–1767) — Соната № 3 фа минор для флейты и органа, TWV 41:f1 из сборника Der getreue Music-Meister

— Соната № 3 фа минор для флейты и органа, TWV 41:f1 из сборника Der getreue Music-Meister Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543

— Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543 Георг Филипп Телеман — Соната № 4 до мажор для флейты и органа, TWV 41:C2 из сборника Der getreue Music-Meister

— Соната № 4 до мажор для флейты и органа, TWV 41:C2 из сборника Der getreue Music-Meister Иоганн Себастьян Бах — Соната ми-бемоль мажор для флейты и органа, BWV 1031

— Соната ми-бемоль мажор для флейты и органа, BWV 1031 Иоганн Себастьян Бах — Пассакалия до минор, BWV 582

Подробнее о произведениях

Фантазия и фуга соль минор являются одними из самых значительных произведений Баха. Их первая часть — фантазия — это выразительный речитатив, приближающийся к ораторскому стилю. За ней следует фуга, насыщенная танцевальными ритмами, придающая музыкальному полотну особую динамику. Эта концепция также присутствует в ля-минорной прелюдии и фуге, где патетический музыкальный образ сменяется яркими драматическими чертами.

Пассакалия до минор, в свою очередь, — уникальный пример вариаций на повторяющуюся тему, показывающий невероятную мастерство Баха как композитора. Здесь композитор создает мощное музыкальное полотно, представляющее собой двадцать вариаций с двойной фугой.

Исполнители

На концерте выступят:

Ольга Быстрова — флейта

Лилия Кузнецова — орган

Приходите на этот уникальный концерт, чтобы погрузиться в мир барочной музыки и насладиться великолепием звучания флейты и органа.