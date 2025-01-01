Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт музыки для флейты и органа «Флейты большие и малые»
Киноафиша Концерт музыки для флейты и органа «Флейты большие и малые»

Концерт музыки для флейты и органа «Флейты большие и малые»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Незабываемый дуэт: флейта и орган в соборе

Флейта и орган – это сочетание инструментов, обладающее удивительной гармонией и наполненное музыкальной глубиной. В программе концерта вас ждут завораживающие произведения, созданные в эпоху барокко, в которых каждый звук станет частью единого музыкального целого.

Программа концерта

Основу программы составляют два ключевых жанра барочной музыки: цикл «вступление и фуга» для органа соло и соната для флейты и органа. На концерте прозвучат:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Фантазия и фуга соль минор, BWV 542
  • Иоганн Людвиг Кребс (1713–1780) — Фантазия до мажор для флейты и органа
  • Георг Филипп Телеман (1681–1767) — Соната № 3 фа минор для флейты и органа, TWV 41:f1 из сборника Der getreue Music-Meister
  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543
  • Георг Филипп Телеман — Соната № 4 до мажор для флейты и органа, TWV 41:C2 из сборника Der getreue Music-Meister
  • Иоганн Себастьян Бах — Соната ми-бемоль мажор для флейты и органа, BWV 1031
  • Иоганн Себастьян Бах — Пассакалия до минор, BWV 582

Подробнее о произведениях

Фантазия и фуга соль минор являются одними из самых значительных произведений Баха. Их первая часть — фантазия — это выразительный речитатив, приближающийся к ораторскому стилю. За ней следует фуга, насыщенная танцевальными ритмами, придающая музыкальному полотну особую динамику. Эта концепция также присутствует в ля-минорной прелюдии и фуге, где патетический музыкальный образ сменяется яркими драматическими чертами.

Пассакалия до минор, в свою очередь, — уникальный пример вариаций на повторяющуюся тему, показывающий невероятную мастерство Баха как композитора. Здесь композитор создает мощное музыкальное полотно, представляющее собой двадцать вариаций с двойной фугой.

Исполнители

На концерте выступят:

  • Ольга Быстрова — флейта
  • Лилия Кузнецова — орган

Приходите на этот уникальный концерт, чтобы погрузиться в мир барочной музыки и насладиться великолепием звучания флейты и органа.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
19:30 от 700 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Джаз. А.Кондаков, В.Гайворонский, В.Волков, аб-т №5
17 мая в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
26 сентября в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 990 ₽
Орган при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган при Свечах
14 сентября в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше