Концерт музыки для флейты и органа «Флейты большие и малые»

Флейта и орган – это сочетание инструментов, обладающее удивительной гармонией и наполненное музыкальной глубиной. В программе концерта вас ждут завораживающие произведения, созданные в эпоху барокко, в которых каждый звук станет частью единого музыкального целого.
Основу программы составляют два ключевых жанра барочной музыки: цикл «вступление и фуга» для органа соло и соната для флейты и органа. На концерте прозвучат:
Фантазия и фуга соль минор являются одними из самых значительных произведений Баха. Их первая часть — фантазия — это выразительный речитатив, приближающийся к ораторскому стилю. За ней следует фуга, насыщенная танцевальными ритмами, придающая музыкальному полотну особую динамику. Эта концепция также присутствует в ля-минорной прелюдии и фуге, где патетический музыкальный образ сменяется яркими драматическими чертами.
Пассакалия до минор, в свою очередь, — уникальный пример вариаций на повторяющуюся тему, показывающий невероятную мастерство Баха как композитора. Здесь композитор создает мощное музыкальное полотно, представляющее собой двадцать вариаций с двойной фугой.
