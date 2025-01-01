Концерт Мужского хора «Княжичи» в Алматы

Мужской хор «Княжичи» приглашает вас на уникальный концерт, который состоится в Алматы. В этот вечер вас ожидает программа, основанная на русских и казачьих народных песнях.

Энергия многоголосия

Зрителей ждет живое многоголосие, мощная энергетика коллектива и эмоциональная глубина, которые придает хоровое исполнение. Концерт объединит как лирические, так и яркие динамичные композиции, отражающие богатство и разнообразие народной культуры.

Чему стоит быть готовым

В программе прозвучат такие замечательные песни, как:

«Ой, мороз, мороз»

«Во кузнице»

«Ой, то не вечер»

«Беловежская пуща»

«Позови меня тихо по имени»

«Не для меня придёт весна»

«Любо, братцы, любо»

«Конь»

Эти песни хорошо известны и любимы публикой, что создаст отличную атмосферу для всех зрителей.

Почему это стоит увидеть

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт «Княжичей» — это не только великолепное исполнение, но и глубокое взаимодействие с культурным наследием, которое наклонит занавес тайны и истории казачьего и русского народа.