Концерт мужского хора «Княжичи»

Мужской хор «Княжичи» приглашает вас на уникальный концерт, который состоится в Алматы. В этот вечер вас ожидает программа, основанная на русских и казачьих народных песнях.
Зрителей ждет живое многоголосие, мощная энергетика коллектива и эмоциональная глубина, которые придает хоровое исполнение. Концерт объединит как лирические, так и яркие динамичные композиции, отражающие богатство и разнообразие народной культуры.
В программе прозвучат такие замечательные песни, как:
Эти песни хорошо известны и любимы публикой, что создаст отличную атмосферу для всех зрителей.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт «Княжичей» — это не только великолепное исполнение, но и глубокое взаимодействие с культурным наследием, которое наклонит занавес тайны и истории казачьего и русского народа.