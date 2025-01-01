Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт мужского хора «Княжичи»
Киноафиша Концерт мужского хора «Княжичи»

Концерт мужского хора «Княжичи»

Продолжительность  90 мин

О концерте

Концерт Мужского хора «Княжичи» в Алматы

Мужской хор «Княжичи» приглашает вас на уникальный концерт, который состоится в Алматы. В этот вечер вас ожидает программа, основанная на русских и казачьих народных песнях.

Энергия многоголосия

Зрителей ждет живое многоголосие, мощная энергетика коллектива и эмоциональная глубина, которые придает хоровое исполнение. Концерт объединит как лирические, так и яркие динамичные композиции, отражающие богатство и разнообразие народной культуры.

Чему стоит быть готовым

В программе прозвучат такие замечательные песни, как:

  • «Ой, мороз, мороз»
  • «Во кузнице»
  • «Ой, то не вечер»
  • «Беловежская пуща»
  • «Позови меня тихо по имени»
  • «Не для меня придёт весна»
  • «Любо, братцы, любо»
  • «Конь»

Эти песни хорошо известны и любимы публикой, что создаст отличную атмосферу для всех зрителей.

Почему это стоит увидеть

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт «Княжичей» — это не только великолепное исполнение, но и глубокое взаимодействие с культурным наследием, которое наклонит занавес тайны и истории казачьего и русского народа.

Купить билет на концерт Концерт мужского хора «Княжичи»

Помощь с билетами
В других городах
Январь
23 января пятница
19:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 5000 ₽

В ближайшие дни

Шаншар
Юмор
Шаншар
22 декабря в 20:00 Дворец Республики
Билеты
Не просто новый год
Живая музыка Неоклассика Эстрада
Не просто новый год
29 декабря в 19:30 Дворец Республики
Билеты
Жанкелді Өркен
Эстрада
Жанкелді Өркен
15 декабря в 19:00 ТЮЗ им. Г. Мусрепова
от 4000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше