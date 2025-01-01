Концерт Молодежной программы

Молодежная программа оперных артистов в «Геликон-опера»

Проект АНО «АРТ-ГЕЛИОС» и Московского музыкального театра «Геликон-опера» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив направлен на подготовку нового поколения профессиональных оперных певцов. Основная цель программы — развитие актерского мастерства и повышение творческого потенциала российских музыкальных театров.

Стажировка для молодых талантов

Стажировка артистов проходит на базе театра «Геликон-опера» в рамках творческого процесса. Участниками программы могут стать лица, имеющие специальное музыкально-театральное образование, а также студенты старших курсов музыкально-театральных учебных заведений со всей России. Возраст кандидатов не должен превышать 35 лет.

В ходе стажировки начинающие артисты будут:

заниматься вокалом и мастерством актёра;

изучать хореографию;

участвовать в репетициях, спектаклях и концертах театра;

работать с концертмейстерами и педагогами по иностранным языкам;

посещать мастер-классы известных артистов, режиссеров и театральных художников;

готовиться к международным конкурсам;

посещать экскурсии и спектакли московских театров;

участвовать в PR-кампаниях.

Результаты отборочного тура

Театр «Геликон-опера» и АНО «Арт-Гелиос» рады объявить результаты заочного отборочного тура. Более 400 заявок поступило от молодых талантливых певцов со всей России. Конкурсная комиссия выбрала 25 лучших участников, которые прошли во второй тур.

Это прекрасная возможность для молодого поколения артистов проявить себя и получить invaluable опыт в одном из ведущих музыкальных театров страны.