Магическая вселенная Гарри Поттера в Люмьер-холл

Вам пришло письмо из Хогвартса! Мы приглашаем вас присоединиться к нашему удивительному путешествию по вселенной Гарри Поттера в арт-пространстве Люмьер-холл. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников волшебного мира.

Музыка, которая очаровывает

На мероприятии вы сможете насладиться музыкальным сопровождением коллектива GRANI MUSIC. Музыка из фильмов о Гарри Поттере включает в себя произведения таких известных композиторов, как:

Джон Уильямс — настоящий волшебник музыкального языка фильмов;

Патрик Дойл — создатель фентезийных мелодий;

Николас Хопер — композитор, который погружает нас в атмосферу;

Александр Десплат — мастер масштабного музыкального звучания.

Каждая из этих композиций формирует ту самую уникальную атмосферу, которая так притягательна для зрителей. Музыка затягивает нас в волшебный мир, из которого не хочется возвращаться.

Творческий союз GRANI MUSIC

Музыкальный проект GRANI MUSIC представляет собой творческий союз из пяти музыкантов, которые находятся в постоянном поиске новых идей и способов их яркого сценического воплощения. Классический струнный квартет в сочетании с ударными и другими экспериментальными инструментами звучит необыкновенно многогранно и чарующе.

Не упустите возможность стать частью этого магического музыкального путешествия в мир Гарри Поттера!