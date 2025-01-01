Меню
Магическая вселенная Гарри Поттера
Билеты от 1500₽
Киноафиша Магическая вселенная Гарри Поттера

Магическая вселенная Гарри Поттера

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте

Магическая вселенная Гарри Поттера в Люмьер-холл

Вам пришло письмо из Хогвартса! Мы приглашаем вас присоединиться к нашему удивительному путешествию по вселенной Гарри Поттера в арт-пространстве Люмьер-холл. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников волшебного мира.

Музыка, которая очаровывает

На мероприятии вы сможете насладиться музыкальным сопровождением коллектива GRANI MUSIC. Музыка из фильмов о Гарри Поттере включает в себя произведения таких известных композиторов, как:

  • Джон Уильямс — настоящий волшебник музыкального языка фильмов;
  • Патрик Дойл — создатель фентезийных мелодий;
  • Николас Хопер — композитор, который погружает нас в атмосферу;
  • Александр Десплат — мастер масштабного музыкального звучания.

Каждая из этих композиций формирует ту самую уникальную атмосферу, которая так притягательна для зрителей. Музыка затягивает нас в волшебный мир, из которого не хочется возвращаться.

Творческий союз GRANI MUSIC

Музыкальный проект GRANI MUSIC представляет собой творческий союз из пяти музыкантов, которые находятся в постоянном поиске новых идей и способов их яркого сценического воплощения. Классический струнный квартет в сочетании с ударными и другими экспериментальными инструментами звучит необыкновенно многогранно и чарующе.

Не упустите возможность стать частью этого магического музыкального путешествия в мир Гарри Поттера!

Купить билет на концерт Магическая вселенная Гарри Поттера

Декабрь
Январь
26 декабря пятница
20:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1500 ₽
6 января вторник
21:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1500 ₽

