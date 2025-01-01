Магическая вселенная Гарри Поттера

Вам пришло письмо из Хогвартса! Мы приглашаем вас присоединиться к нашему удивительному путешествию по вселенной Гарри Поттера в арт-пространстве Люмьер-холл. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников волшебного мира.
На мероприятии вы сможете насладиться музыкальным сопровождением коллектива GRANI MUSIC. Музыка из фильмов о Гарри Поттере включает в себя произведения таких известных композиторов, как:
Каждая из этих композиций формирует ту самую уникальную атмосферу, которая так притягательна для зрителей. Музыка затягивает нас в волшебный мир, из которого не хочется возвращаться.
Музыкальный проект GRANI MUSIC представляет собой творческий союз из пяти музыкантов, которые находятся в постоянном поиске новых идей и способов их яркого сценического воплощения. Классический струнный квартет в сочетании с ударными и другими экспериментальными инструментами звучит необыкновенно многогранно и чарующе.
Не упустите возможность стать частью этого магического музыкального путешествия в мир Гарри Поттера!