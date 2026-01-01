Концерт ко Дню защиты детей

Музыкальная история для юных слушателей

Первый день лета в «Сириусе» ознаменует начало новой музыкальной истории. Российский национальный молодёжный симфонический оркестр (РНМСО) откроет свою резиденцию впечатляющей программой, которая обращена как к юным слушателям, так и ко всем, кто только начинает знакомство с миром классической музыки.

РНМСО — уникальный коллектив, являющийся крупнейшим молодёжным проектом в области отечественной оркестровой культуры. Созданный в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры России, оркестр объединяет молодых исполнителей со всей страны. Московская филармония выступает куратором этого значимого проекта.

В работе оркестра сочетаются художественные, образовательные и просветительские задачи. Сотрудничество с ведущими дирижёрами, солистами и педагогами предоставляет молодым музыкантам беспрецедентный профессиональный опыт.

Программа концерта

Программа вечера задумана как увлекательное знакомство с различными жанрами симфонической музыки. Каждый жанр будет представлен «образцово-показательными» произведениями русской и зарубежной классики.

Вольфганг Амадей Моцарт — Концерт № 20 для фортепиано с оркестром ре минор, КV 466, I. Allegro (солист — Кирилл Роговой)

Николай Римский-Корсаков — Опера «Сказка о царе Салтане»: «Прощание и отъезд царя Салтана», «Полёт шмеля», «Три чуда»

Бенджамин Бриттен — «Путеводитель по оркестру для юных слушателей», Вариации и фуга на тему Генри Пёрсела для оркестра, ор. 34

Продолжительность концерта составляет 1 час и 30 минут. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Ведущий концерта

Роль рассказчика исполнит Ярослав Тимофеев, ведущий программ Московской филармонии и автор концертных циклов, который умеет говорить о классической музыке ясно и увлекательно. Это сделает программу интересной как для новичков, так и для опытных ценителей классики.