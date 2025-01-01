Концерт ко Дню рождения театра Геликон-опера

Возможность отметить День рождения театра в окружении любимых зрителей, друзей и коллег — это настоящая радость. Мы очень рады, что так много людей пришли разделить с нами этот праздник, даже в условиях незаполненного зала.

На сцене зала «Стравинский» состоится удивительный гала-концерт «Блиц-опера», который организовали геликоновцы под руководством Дмитрия Бертмана и Ильи Ильина. Шахматная тематика не случайна: за прошедший год мы научились жить в черно-белых квадратах «изоляция-сцена», но теперь у нас есть надежда на выход в свет и жизнь в музыке! Мы выражаем искреннюю благодарность зрителям, которые не сдали свои билеты год назад и пришли отметить этот день вместе с нами. Их поддержка сыграла ключевую роль в трудные времена.

Музыка из Эстонии

Особый подарок зрителям подготовили наши друзья из эстонского посольства. В Москву с музыкальным приношением приехал талантливый эстонский джазовый пианист и композитор Тыну Найссоо. В Белоколонном зале княгини Шаховской он исполнил свои авторские сочинения и интерпретации классических джазовых произведений перед началом «Блиц-оперы».

Яркое шоу и волшебство музыки

Гала-концерт «Блиц-опера» стал настоящим событием, в котором вместе с солистами и артистами хора театра выступили друзья театра: артисты Московского Мюзик-Холла, «Антикварного цирка» и детский хор «Скворушка». Восторг зрителей был захвачен ярким и стремительным шоу, в котором участвовали воздушные акробаты, а также использовались роскошные костюмы эстонских художниц Энн-Лииз Семпер и Татьяны Тулубьевой. За пультом оркестра театра дирижировал маэстро Валерий Кирьянов, который добавил особый колорит, исполнив «Куплеты царей» из оперетты Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена».

Нас поддерживали друзья театра

С днем рождения театра наш коллектив поздравили и наши дорогие друзья: Лев Лещенко, Имангали Тасмагамбетов, Гедиминас Таранда, Евгения Симонова, Владимир Березин, Нина Шацкая, Юрий Васильев, Глафира Тарханова, Алла Шумейко и Александр Пономарев.

Мы благодарим всех, кто помог создать сегодня это искрящееся праздничное настроение. Поздравляем всю геликоновскую семью с Днем рождения театра и желаем здоровья, творческих успехов и любви! Пусть праздник «Геликона» станет началом новой яркой главы!