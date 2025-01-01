Концерт ко дню рождения Игоря Черненкова

Русский шансон в "Русском тереме"

В Театре «Русский терем», под руководством Сергея Перевозкина, состоится уникальный цикл программ под названием «Русский шансон в «Русском тереме». Этот проект объединяет выдающегося композитора и поэта, который за свою карьеру создал более 70 произведений в жанрах русского романса и шансона, а также лирической и военно-патриотической песни.

Многогранное творчество

Композитор и поэт выпустил 12 альбомов, среди которых особенно выделяются:

«Заря любви» (2002)

«Тропа любви» (2003)

«Свет луны» (2004)

«Командарм» (2006)

«Охота» (2007)

Его песни звучат на радиостанциях, таких как «Радио Россия» и «Шансон», а также его концерты и программы показывались на телеканалах «Звезда», «РТР» и «НТВ ПЛЮС».

Активная деятельность

Композитор активно гастролирует как по России, так и за рубежом. Он является председателем жюри и членом оргкомитета Международного фестиваля «Таланты нового поколения», а также состоит в Российском Авторском обществе и Союзе славянских писателей и журналистов. Это подчеркивает его значимость не только в музыкальной, но и в культурной жизни страны.

Не упустите возможность окунуться в мир настоящего русского шансона с лучшими актёрами московских театров. Ждем вас в театре «Русский терем»!