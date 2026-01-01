Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт ко Дню России
Киноафиша Концерт ко Дню России

Концерт ко Дню России

6+
Возраст 6+

О концерте

Праздничный вечер музыки Чайковского в «Сириусе»

12 июня, в День России, на Главной сцене Концертного центра «Сириус» прозвучит музыка Петра Ильича Чайковского. Этот концерт станет завершением резиденции Российского национального молодёжного симфонического оркестра и кульминацией концертной серии.

В праздничную программу вошли три выдающихся сочинения, которые связывают нас с исторической памятью России. Эта музыка обращает зрителя к прошлому страны, а также заставляет задуматься о её судьбе и испытаниях.

В программе вечера

Концерт откроет первая часть Первого фортепианного концерта Чайковского. Его главная тема, запоминающаяся и вдохновляющая, является одной из самых узнаваемых в мировой музыке. Напомним, что именно она звучала на Олимпийских играх и чемпионатах мира 2021–2022 как музыкальный символ России.

Затем прозвучит «Славянский марш». Чайковский, который глубоко переживал за судьбы славянских народов в борьбе с османским владычеством, написал этот марш в 1876 году для благотворительного концерта в поддержку Общества Красного Креста, который собрал средства на помощь раненым в русско-турецкой войне.

Завершит вечер Торжественная увертюра «1812 год». Это произведение основано на событиях Отечественной войны: вторжении наполеоновской армии, народном сопротивлении и окончательной победе. Увертюра сохраняет свою актуальность и сегодня, исполняясь по всему миру, иногда с настоящей артиллерийской канонадой.

Исполнители

Дирижёр — Алексей Рубин.
Солистка — лауреат международных конкурсов Елизавета Ключерёва (фортепиано).

Продолжительность концерта

Около 45 минут. В программе возможны изменения.

Финальный вечер резиденции РНМСО обещает стать настоящим праздником русской музыки и объединяющей силой искусства.

Купить билет на концерт Концерт ко Дню России

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
12 июня пятница
19:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 1650 ₽

В ближайшие дни

Владимир Винокур
12+
Эстрада Юмор

Владимир Винокур

21 июня в 20:00 Зимний театр
от 1000 ₽
Концерт "От Бродвея до Сочи". Эндрю МакФадден
6+
Джаз

Концерт "От Бродвея до Сочи". Эндрю МакФадден

3 июня в 19:00 Зал органной и камерной музыки
от 1000 ₽
Музыкальный пейзаж
6+
Классическая музыка

Музыкальный пейзаж

20 июня в 18:00 Концертный центр «Сириус»
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше