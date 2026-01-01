Праздничный вечер музыки Чайковского в «Сириусе»

12 июня, в День России, на Главной сцене Концертного центра «Сириус» прозвучит музыка Петра Ильича Чайковского. Этот концерт станет завершением резиденции Российского национального молодёжного симфонического оркестра и кульминацией концертной серии.

В праздничную программу вошли три выдающихся сочинения, которые связывают нас с исторической памятью России. Эта музыка обращает зрителя к прошлому страны, а также заставляет задуматься о её судьбе и испытаниях.

В программе вечера

Концерт откроет первая часть Первого фортепианного концерта Чайковского. Его главная тема, запоминающаяся и вдохновляющая, является одной из самых узнаваемых в мировой музыке. Напомним, что именно она звучала на Олимпийских играх и чемпионатах мира 2021–2022 как музыкальный символ России.

Затем прозвучит «Славянский марш». Чайковский, который глубоко переживал за судьбы славянских народов в борьбе с османским владычеством, написал этот марш в 1876 году для благотворительного концерта в поддержку Общества Красного Креста, который собрал средства на помощь раненым в русско-турецкой войне.

Завершит вечер Торжественная увертюра «1812 год». Это произведение основано на событиях Отечественной войны: вторжении наполеоновской армии, народном сопротивлении и окончательной победе. Увертюра сохраняет свою актуальность и сегодня, исполняясь по всему миру, иногда с настоящей артиллерийской канонадой.

Исполнители

Дирижёр — Алексей Рубин.

Солистка — лауреат международных конкурсов Елизавета Ключерёва (фортепиано).

Продолжительность концерта

Около 45 минут. В программе возможны изменения.

Финальный вечер резиденции РНМСО обещает стать настоящим праздником русской музыки и объединяющей силой искусства.