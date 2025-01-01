Меню
Концерт классической музыки «Только шедевры»
Билеты от 1200₽
Концерт классической музыки «Только шедевры»

Концерт классической музыки «Только шедевры»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Квинтэссенция музыкальной культуры в старинном особняке

Приглашаем вас на уникальный концерт «Только шедевры», который окунет вас в мир вечных хитов классической музыки. Восхитительная программа включает самые яркие произведения барокко, классицизма и романтизма в исполнении выдающихся музыкантов.

Программа вечера

В этот вечер вы услышите жемчужины творчества многих великих композиторов, таких как:

  • Иоганн Себастьян Бах
  • Георг Фридрих Гендель
  • Кристоф Виллибальд Глюк
  • Джованни Баттиста Перголези
  • Роберт Шуман
  • Камиль Сен-Санс
  • Жорж Бизе

Каждое произведение отобрано по единственному принципу – это шедевры, проверенные временем и любимые слушателями по всему миру.

Исполнители

Уникальность концерта определяется блестящим составом исполнителей:

  • Марк Шейхет (скрипка) — виртуоз, который удивляет глубиной звучания и безупречной техникой.
  • Мария Двоскина (фортепиано) — пианистка с тонким чувством стиля, великолепная солистка и партнерша.
  • Маргарита Иваницкая (контральто) — обладательница редкого по красоте голоса, она наполнит программу магией оперного и камерного вокала.

Их творческий союз обещает подарить зрителям незабываемый вечер, где мощь драматических произведений будет сменяться проникновенной лирикой, а изысканность барокко — страстным романтизмом.

Длительность концерта

Общая продолжительность мероприятия — 60 минут.

Купить билет на концерт Концерт классической музыки «Только шедевры»

Октябрь
25 октября суббота
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 1200 ₽
26 октября воскресенье
14:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 1200 ₽

