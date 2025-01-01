Концерт классической музыки «Только шедевры»

Квинтэссенция музыкальной культуры в старинном особняке

Приглашаем вас на уникальный концерт «Только шедевры», который окунет вас в мир вечных хитов классической музыки. Восхитительная программа включает самые яркие произведения барокко, классицизма и романтизма в исполнении выдающихся музыкантов.

Программа вечера

В этот вечер вы услышите жемчужины творчества многих великих композиторов, таких как:

Иоганн Себастьян Бах

Георг Фридрих Гендель

Кристоф Виллибальд Глюк

Джованни Баттиста Перголези

Роберт Шуман

Камиль Сен-Санс

Жорж Бизе

Каждое произведение отобрано по единственному принципу – это шедевры, проверенные временем и любимые слушателями по всему миру.

Исполнители

Уникальность концерта определяется блестящим составом исполнителей:

Марк Шейхет (скрипка) — виртуоз, который удивляет глубиной звучания и безупречной техникой.

(скрипка) — виртуоз, который удивляет глубиной звучания и безупречной техникой. Мария Двоскина (фортепиано) — пианистка с тонким чувством стиля, великолепная солистка и партнерша.

(фортепиано) — пианистка с тонким чувством стиля, великолепная солистка и партнерша. Маргарита Иваницкая (контральто) — обладательница редкого по красоте голоса, она наполнит программу магией оперного и камерного вокала.

Их творческий союз обещает подарить зрителям незабываемый вечер, где мощь драматических произведений будет сменяться проникновенной лирикой, а изысканность барокко — страстным романтизмом.

Длительность концерта

Общая продолжительность мероприятия — 60 минут.