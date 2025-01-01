Концерт класса Смирновой М. В.

Концерт класса Марины Смирновой в Санктъ-Петербургъ Опера

В концерте прозвучат произведения выдающихся композиторов различных эпох и стран, от барокко до XX века. У зрителей будет возможность насладиться музыкой таких мастеров, как:

Антонио Вивальди

Алессандро Скарлатти

Иоганн Себастьян Бах

Рейнгольд Глиэр

Екатерина Вальтер-Кюне

Марсель Гранжани

Габриэль Пьерне

Нино Рота

Исполнителями произведений станут ученики лауреата международных конкурсов, преподавателя Санкт-Петербургской специальной музыкальной школы при Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Марины Смирновой.

Интересные факты об арфе

Арфа – это один из самых древних музыкальных инструментов, её история насчитывает более 4000 лет. Считается, что арфа символизирует гармонию и божественное вдохновение. Не упустите возможность услышать этот великолепный инструмент в исполнении молодых талантов!

Приходите на концерт, чтобы насладиться волшебством арфы и великолепием классической музыки!