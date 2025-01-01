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Киноафиша Концерт класса Смирновой М. В.

Концерт класса Смирновой М. В.

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт класса Марины Смирновой в Санктъ-Петербургъ Опера

В концерте прозвучат произведения выдающихся композиторов различных эпох и стран, от барокко до XX века. У зрителей будет возможность насладиться музыкой таких мастеров, как:

  • Антонио Вивальди
  • Алессандро Скарлатти
  • Иоганн Себастьян Бах
  • Рейнгольд Глиэр
  • Екатерина Вальтер-Кюне
  • Марсель Гранжани
  • Габриэль Пьерне
  • Нино Рота

Исполнителями произведений станут ученики лауреата международных конкурсов, преподавателя Санкт-Петербургской специальной музыкальной школы при Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Марины Смирновой.

Интересные факты об арфе

Арфа – это один из самых древних музыкальных инструментов, её история насчитывает более 4000 лет. Считается, что арфа символизирует гармонию и божественное вдохновение. Не упустите возможность услышать этот великолепный инструмент в исполнении молодых талантов!

Приходите на концерт, чтобы насладиться волшебством арфы и великолепием классической музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
15:00 от 400 ₽

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