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Киноафиша Концерт класса Ильинской Е. Н.

Концерт класса Ильинской Е. Н.

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт класса Е.Н. Ильинской в Санкт-Петербургской Опере

Приглашаем вас на уникальный концерт класса Е.Н. Ильинской, который пройдет в стенах Санкт-Петербургской Оперы. Этот вечер обещает стать настоящим праздником музыкального искусства.

О дирижере

Е.Н. Ильинская — талантливый музыкант, который долгое время работал в оркестре ГАТ Ванемуйне в Эстонии. На сегодняшний день она является частью Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением П. Когана.

Сотрудничество с ведущими коллективами

В своей карьере Ильинская тесно сотрудничала с многими известными симфоническими и камерными оркестрами как в России, так и за рубежом. Среди них:

  • Оркестр Московской государственной филармонии
  • Российский национальный оркестр
  • Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского
  • Московский камерный оркестр

Заслуженные достижения

Ильинская работала под управлением таких дирижеров, как В. Спиваков, В. Федосеев, М. Плетнев, А. Лазарев, В. Синайский, К. Орбелян, В. Полянский и В. Вербицкий.

Она также активно участвует в концертах, гастрольных выступлениях и записях с ведущими коллективами и солистами, включая таких артистов, как Р. Флеминг и Д. Хворостовский.

Не упустите возможность насладиться выдающимся исполнением и уникальной атмосферой этого концерта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
15:00 от 400 ₽

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