Концерт класса Ильинской Е. Н.

Приглашаем вас на уникальный концерт класса Е.Н. Ильинской, который пройдет в стенах Санкт-Петербургской Оперы. Этот вечер обещает стать настоящим праздником музыкального искусства.
Е.Н. Ильинская — талантливый музыкант, который долгое время работал в оркестре ГАТ Ванемуйне в Эстонии. На сегодняшний день она является частью Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением П. Когана.
В своей карьере Ильинская тесно сотрудничала с многими известными симфоническими и камерными оркестрами как в России, так и за рубежом. Среди них:
Ильинская работала под управлением таких дирижеров, как В. Спиваков, В. Федосеев, М. Плетнев, А. Лазарев, В. Синайский, К. Орбелян, В. Полянский и В. Вербицкий.
Она также активно участвует в концертах, гастрольных выступлениях и записях с ведущими коллективами и солистами, включая таких артистов, как Р. Флеминг и Д. Хворостовский.
Не упустите возможность насладиться выдающимся исполнением и уникальной атмосферой этого концерта!