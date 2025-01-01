Концерт класса Ильинской Е. Н.

Концерт класса Е.Н. Ильинской в Санкт-Петербургской Опере

Приглашаем вас на уникальный концерт класса Е.Н. Ильинской, который пройдет в стенах Санкт-Петербургской Оперы. Этот вечер обещает стать настоящим праздником музыкального искусства.

О дирижере

Е.Н. Ильинская — талантливый музыкант, который долгое время работал в оркестре ГАТ Ванемуйне в Эстонии. На сегодняшний день она является частью Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением П. Когана.

Сотрудничество с ведущими коллективами

В своей карьере Ильинская тесно сотрудничала с многими известными симфоническими и камерными оркестрами как в России, так и за рубежом. Среди них:

Оркестр Московской государственной филармонии

Российский национальный оркестр

Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского

Московский камерный оркестр

Заслуженные достижения

Ильинская работала под управлением таких дирижеров, как В. Спиваков, В. Федосеев, М. Плетнев, А. Лазарев, В. Синайский, К. Орбелян, В. Полянский и В. Вербицкий.

Она также активно участвует в концертах, гастрольных выступлениях и записях с ведущими коллективами и солистами, включая таких артистов, как Р. Флеминг и Д. Хворостовский.

Не упустите возможность насладиться выдающимся исполнением и уникальной атмосферой этого концерта!