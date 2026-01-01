Концерт камерной музыки «Весенние воды»

Концерт дуэта "Domiano" в Музее-квартире Римского-Корсакова

В Музей-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова состоится концерт петербургского дуэта "Domiano" — Евгения Петровой (домра) и Алины Никитенко (фортепиано). В программе выступления представлены сочинения великих русских композиторов: П. Чайковского и С. Рахманинова, а также произведения современных авторов — Алины Никитенко и Владимира Кошелева.

Дуэт "Domiano" известен своими незабываемыми выступлениями как в России, так и за границей. Исполнители стали лауреатами международных конкурсов и являются выпускниками Санкт-Петербургской консерватории. Концерт станет настоящим событием для любителей камерной музыки и поклонников классических произведений в новой интерпретации.

Интересная программа

В ходе концерта зрители смогут насладиться знаменитыми романсами и инструментальными пьесами, которые будут представлены в уникальном переложении для домры и фортепиано. Кроме того, на концерте выступит Ансамбль "Юристы-вокалисты" Всероссийского государственного университета юстиции и меццо-сопрано Елена Степанова.

История дуэта

Дуэт "Domiano" был основан в 2011 году. За время своего существования он покорил сердца слушателей в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Сочи, Нижнем Новгороде и даже в Нью-Йорке! Участие дуэта в Всемирном Фестивале молодежи и студентов в Сочи, а также в Лаборатории этнической музыки Folk's (в Горно-Алтайске и Новосибирске) и Молодёжном Форуме "Таврида" в Крыму подчеркивает профессионализм и творческий потенциал исполнителей.