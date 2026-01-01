Концерт камерной музыки «Великие эпохи»
Концерт камерной музыки «Великие эпохи»

Продолжительность 90 минут
6+

О концерте

Уникальный концерт камерной музыки в Петербурге

Творческий центр «Арт-паркИНГ» приглашает вас на незабываемый музыкальный вечер с ансамблем старинной музыки «La Relance du consort». В программе прозвучат шедевры европейской камерной музыки разных эпох, исполняемые талантливыми музыкантами.

В концерте участвуют:

  • Анна Щербакова (сопрано)
  • Владимир Коденко (барочная виолончель)
  • Алексей Тонких (лютня)
  • Василий Василенко (виолончель)
  • Михаил Сироткин (барочный контрабас)

Концерт будет интересен как любителям старинной музыки, так и тем, кто ценит уникальные звучания необычных инструментов. Вы сможете не только насладиться живым исполнением, но и близко рассмотреть барочные инструменты, которые добавляют особый шарм и атмосферу.

Не упустите возможность подарить себе вечер, наполненный непреходящей красотой камерной музыки. Ждем вас на нашем концерте!

19 апреля воскресенье
19:00
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе
от 1000 ₽

