Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт камерной музыки «Северная весна»
Концерт камерной музыки «Северная весна»

Продолжительность 90 минут
6+

О концерте

Уникальный концерт камерной музыки от «Север-квинтет»

Творческий центр «Арт-паркИНГ» приглашает вас провести вечер, наполненный очарованием инструментальной музыки. Концерт, который состоится в уникальной атмосфере, обещает стать настоящим праздником для ценителей как классической, так и новаторской музыки.

На сцене выступит «Север-квинтет», состоящий из лауреатов международных конкурсов и солистов ведущих оркестров Санкт-Петербурга. В программе концерта — сочинения как русских, так и зарубежных композиторов, а также оригинальные обработки русских народных песен.

Исполнители концерта

  • Евгений Рогачев — балалайка прима
  • Виктория Лебедева — домра малая
  • Эмилия Кожева — домра альтовая
  • Сергей Годовалов — баян
  • Глеб Соколов — балалайка контрабас

Концерт обещает впечатлить всех любителей живой музыки своими контрастами и глубокими эмоциями. «Север-квинтет» активно выступает на различных площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, постоянно радуя слушателей разнообразием репертуара. Не упустите возможность насладиться этой изысканной программой!

Купить билет на концерт Концерт камерной музыки «Северная весна»

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
4 апреля суббота
19:00
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе
от 1000 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше