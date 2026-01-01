Концерт камерной музыки «Северная весна»

Уникальный концерт камерной музыки от «Север-квинтет»

Творческий центр «Арт-паркИНГ» приглашает вас провести вечер, наполненный очарованием инструментальной музыки. Концерт, который состоится в уникальной атмосфере, обещает стать настоящим праздником для ценителей как классической, так и новаторской музыки.

На сцене выступит «Север-квинтет», состоящий из лауреатов международных конкурсов и солистов ведущих оркестров Санкт-Петербурга. В программе концерта — сочинения как русских, так и зарубежных композиторов, а также оригинальные обработки русских народных песен.

Исполнители концерта

Евгений Рогачев — балалайка прима

Виктория Лебедева — домра малая

Эмилия Кожева — домра альтовая

Сергей Годовалов — баян

Глеб Соколов — балалайка контрабас

Концерт обещает впечатлить всех любителей живой музыки своими контрастами и глубокими эмоциями. «Север-квинтет» активно выступает на различных площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, постоянно радуя слушателей разнообразием репертуара. Не упустите возможность насладиться этой изысканной программой!