Концерт. Кафедра духовых и ударных
Киноафиша Концерт. Кафедра духовых и ударных

Концерт. Кафедра духовых и ударных

6+
Возраст 6+

О концерте

Звуки юности: концерт студентов Новосибирской консерватории

В малом зале Новосибирской консерватории имени Глинки пройдет необычный концерт, подготовленный студентами первого курса кафедры духовых и ударных инструментов. Это событие подарит зрителям возможность насладиться свежими талантами и оригинальными интерпретациями известных произведений.

О концерте

Концерт, который ознаменует начало творческой карьеры юных музыкантов, обещает быть ярким и запоминающимся. Зрителей ждут разнообразные композиции, исполняемые на духовых и ударных инструментах. Молодые исполнители продемонстрируют свое мастерство, а также уникальный подход к классическим и современным произведениям.

Что ожидать

Атмосфера консерватории создаст идеальные условия для знакомства с талантливыми музыкантами. Вы сможете увидеть, как студенты, погруженные в изучение музыки, воплощают свои идеи в жизнь на сцене. Это отличная возможность поддержать начинающих артистов и почувствовать дух музыкального творчества.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Концерт несомненно оставит положительные эмоции и зарядит энергией на долгое время.

Март
Апрель
23 марта понедельник
18:30
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
25 марта среда
18:30
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
29 марта воскресенье
13:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
3 апреля пятница
16:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
8 апреля среда
18:30
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31

