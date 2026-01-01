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Концерт к 100-летию Л.П. Сахаровой
Киноафиша Концерт к 100-летию Л.П. Сахаровой

Концерт к 100-летию Л.П. Сахаровой

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт к 100-летию Людмилы Павловны Сахаровой в Пермском театре Чайковского

Вас ожидает уникальное событие – концерт, посвященный 100-летию Людмилы Павловны Сахаровой. Это особое торжество пройдет в Пермском театре оперы и балета имени Чайковского.

Значение Людмилы Сахаровой

Людмила Павловна Сахарова – одна из значимых фигур в мире искусства, чья деятельность оставила заметный след в культурной жизни России. Этот концерт станет данью уважения её таланту и вкладу в театр.

Что вас ждет на концерте

На концерте будут представлены как классические произведения, так и современные композиции, которые отражают богатство и разнообразие театрального искусства. Профессиональные артисты и музыканты создадут незабываемую атмосферу.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен как ценителям классической музыки, так и тем, кто увлекается театром. Это шанс увидеть выдающихся исполнителей и насладиться великолепным исполнением.

Не упустите возможность стать частью этого торжества искусства и почтить память великой мастерицы.

Купить билет на концерт Концерт к 100-летию Л.П. Сахаровой

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В других городах
Октябрь
4 октября воскресенье
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а

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