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Концерт Ивана Ожогина
Киноафиша Концерт Ивана Ожогина

Концерт Ивана Ожогина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Ивана Ожогина в Санкт-Петербурге

Соблюдая традицию встреч со зрителями ко Дню Рождения Ивана Ожогина, мы рады анонсировать большой сольный концерт, который пройдет в сопровождении музыкального бэнда под управлением Валерия Прудникова!

Дата и время: 5 сентября 2025 года в 19:00

Место: Клуб «SOUND», культурный центр «Севкабель порт», Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40 литера Б.

Танцевальная программа

В исполнении Артиста прозвучит любимая многими танцевальная программа. В нее войдут как уже полюбившиеся зрителям танцевальные хиты со всего мира, так и новые композиции!

Незабываемая атмосфера

Приходите на концерт и станьте частью незабываемого праздника! Мы уверены, что каждый, кто прикоснется к музыке, захочет поделиться своими эмоциями и непременно сможет выразить их в танце. Вместе мы создадим неповторимую атмосферу и надолго запомним этот вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
19:00 от 3000 ₽

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