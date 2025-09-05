Сольный концерт Ивана Ожогина в Санкт-Петербурге

Соблюдая традицию встреч со зрителями ко Дню Рождения Ивана Ожогина, мы рады анонсировать большой сольный концерт, который пройдет в сопровождении музыкального бэнда под управлением Валерия Прудникова!

Дата и время: 5 сентября 2025 года в 19:00

Место: Клуб «SOUND», культурный центр «Севкабель порт», Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40 литера Б.

Танцевальная программа

В исполнении Артиста прозвучит любимая многими танцевальная программа. В нее войдут как уже полюбившиеся зрителям танцевальные хиты со всего мира, так и новые композиции!

Незабываемая атмосфера

Приходите на концерт и станьте частью незабываемого праздника! Мы уверены, что каждый, кто прикоснется к музыке, захочет поделиться своими эмоциями и непременно сможет выразить их в танце. Вместе мы создадим неповторимую атмосферу и надолго запомним этот вечер!