Концерт хора musicAeterna: Русская духовная музыка XX века

В Доме Радио состоится уникальный концерт хора musicAeterna под руководством выдающегося дирижёра Теодора Курентзиса. На этом мероприятии зрители смогут насладиться выступлением, посвящённым русской духовной музыке XX века.
Концерт будет включать произведения известных композиторов, таких как Сергей Рахманинов, Артемий Александров и другие мастера, чей вклад в развитие духовной музыки неоценим. Их произведения отражают глубину русской духовности и культурного наследия.
Группа musicAeterna известна своими высококачественными исполнениями и уникальным подходом к интерпретации классики. Теодор Курентзис, с которым уже сотрудничали многие известные российские и международные артисты, способен передать зрителям подлинную атмосферу музыки.
Этот концерт станет не только музыкальным событием, но и возможностью прикоснуться к русской культуре, углубиться в ее духовные традиции. Зрители смогут почувствовать связь времен и насладиться высококлассным исполнением в уютной атмосфере Дома Радио.
Посетить этот концерт — значит стать частью великолепного музыкального опыта. Приглашаем всех ценителей искусства присоединиться к нам на этом незабываемом вечере!