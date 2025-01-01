Концерт хора musicAeterna: Русская духовная музыка XX века

В Доме Радио состоится уникальный концерт хора musicAeterna под руководством выдающегося дирижёра Теодора Курентзиса. На этом мероприятии зрители смогут насладиться выступлением, посвящённым русской духовной музыке XX века.

Заглянем в сердце духовной музыки

Концерт будет включать произведения известных композиторов, таких как Сергей Рахманинов, Артемий Александров и другие мастера, чей вклад в развитие духовной музыки неоценим. Их произведения отражают глубину русской духовности и культурного наследия.

Интересные факты о спектакле

Группа musicAeterna известна своими высококачественными исполнениями и уникальным подходом к интерпретации классики. Теодор Курентзис, с которым уже сотрудничали многие известные российские и международные артисты, способен передать зрителям подлинную атмосферу музыки.

Этот концерт станет не только музыкальным событием, но и возможностью прикоснуться к русской культуре, углубиться в ее духовные традиции. Зрители смогут почувствовать связь времен и насладиться высококлассным исполнением в уютной атмосфере Дома Радио.

Не упустите возможность

Посетить этот концерт — значит стать частью великолепного музыкального опыта. Приглашаем всех ценителей искусства присоединиться к нам на этом незабываемом вечере!