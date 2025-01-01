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Концерт хитов СССР и дискотека 70х-80х-90х-00х от ВИА «Дорогие друзья»
Билеты от 500₽
Киноафиша Концерт хитов СССР и дискотека 70х-80х-90х-00х от ВИА «Дорогие друзья»

Концерт хитов СССР и дискотека 70х-80х-90х-00х от ВИА «Дорогие друзья»

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Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Живой концерт и дискотека для всей семьи

Погрузитесь в атмосферу ярких хитов и веселья с ВИА «Дорогие друзья». Этот концерт — отличное завершение выходных с семьёй или с возлюбленным, а также идеальный повод отметить юбилей, корпоратив, день рождения или личный праздник.

Программа концерта
Вас ждёт живое исполнение популярных песен «Рыжая девчонка», «Поклонница», «Дорогие друзья», а также культовых хитов СССР: «Мир не прост», «Летящей походкой», «Трава у дома», «Ты мне не снишься…», «Venus», «Шизгара», «Can’t buy me love», «Lasciate mi cantare» и многие другие.

Праздник для всех возрастов
Сбор гостей в 18:00. Концерт состоит из двух отделений и будет интересен зрителям от 0+ до 100+. Присоединяйтесь к этому яркому событию и наслаждайтесь доброй музыкой, танцами и праздничной атмосферой. На сцене также появятся приглашенные музыканты, включая экс- и действующих участников культовых групп эпохи СССР.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
18:00 от 500 ₽
2 ноября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
18:00 от 500 ₽
23 ноября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
18:00 от 500 ₽

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