Концерт хитов СССР и дискотека 70х-80х-90х-00х от ВИА «Дорогие друзья»

Живой концерт и дискотека для всей семьи

Погрузитесь в атмосферу ярких хитов и веселья с ВИА «Дорогие друзья». Этот концерт — отличное завершение выходных с семьёй или с возлюбленным, а также идеальный повод отметить юбилей, корпоратив, день рождения или личный праздник.

Программа концерта

Вас ждёт живое исполнение популярных песен «Рыжая девчонка», «Поклонница», «Дорогие друзья», а также культовых хитов СССР: «Мир не прост», «Летящей походкой», «Трава у дома», «Ты мне не снишься…», «Venus», «Шизгара», «Can’t buy me love», «Lasciate mi cantare» и многие другие.

Праздник для всех возрастов

Сбор гостей в 18:00. Концерт состоит из двух отделений и будет интересен зрителям от 0+ до 100+. Присоединяйтесь к этому яркому событию и наслаждайтесь доброй музыкой, танцами и праздничной атмосферой. На сцене также появятся приглашенные музыканты, включая экс- и действующих участников культовых групп эпохи СССР.