Концерт хитов СССР и дискотека 70х-80х-90х-00х от ВИА Дорогие друзья
Билеты от 500₽
Концерт хитов СССР и дискотека 70х-80х-90х-00х от ВИА Дорогие друзья

0+
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте

Концерт хитов СССР и дискотека от ВИА «Дорогие друзья»

Погрузитесь в атмосферу праздничного веселья на концерте ВИА «Дорогие друзья». Это живое музыкальное событие объединяет поколения и станет отличным завершением вашего воскресного дня. Подходит как для семейного отдыха, так и для празднования юбилея или дня рождения.

Собираемся к вечеру

Сбор гостей начинается в 18:00. Приглашаем всех желающих насладиться вечерними танцами и добрыми мелодиями. Возрастное ограничение: от 0+ до 100+!

Что в программе?

Концерт состоит из двух отделений, в программе — как авторские песни, так и популярные хиты советской эры. Зрителей ожидают любимые композиции:

  • «Рыжая девчонка»
  • «Поклонница»
  • «Дорогие друзья»
  • «Мир не прост»
  • «Летящей походкой»
  • «Трава у дома»
  • «Ты мне не снишься»
  • «Venus»
  • «Шизгара»
  • «Can’t buy me love»
  • «Lasciate mi cantare»

Музыканты на сцене

В живом концерте примет участие расширенный состав ВИА «Дорогие друзья», а также на сцену выйдут приглашенные музыканты — экс- и действующие участники популярных групп эпохи СССР. Это отличная возможность встретиться с любимыми хитами в исполнении настоящих мастеров сцены!

Не упустите шанс провести этот вечер ярко и незабываемо. Ждем вас на концерте ВИА «Дорогие друзья»!

Помощь с билетами
Март
Апрель
Май
9 марта понедельник
18:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 500 ₽
5 апреля воскресенье
18:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 700 ₽
10 мая воскресенье
18:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 500 ₽
24 мая воскресенье
18:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 700 ₽

