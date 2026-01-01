Концерт хитов СССР и дискотека 70х-80х-90х-00х от ВИА Дорогие друзья

Погрузитесь в атмосферу праздничного веселья на концерте ВИА «Дорогие друзья». Это живое музыкальное событие объединяет поколения и станет отличным завершением вашего воскресного дня. Подходит как для семейного отдыха, так и для празднования юбилея или дня рождения.
Сбор гостей начинается в 18:00. Приглашаем всех желающих насладиться вечерними танцами и добрыми мелодиями. Возрастное ограничение: от 0+ до 100+!
Концерт состоит из двух отделений, в программе — как авторские песни, так и популярные хиты советской эры. Зрителей ожидают любимые композиции:
В живом концерте примет участие расширенный состав ВИА «Дорогие друзья», а также на сцену выйдут приглашенные музыканты — экс- и действующие участники популярных групп эпохи СССР. Это отличная возможность встретиться с любимыми хитами в исполнении настоящих мастеров сцены!
Не упустите шанс провести этот вечер ярко и незабываемо. Ждем вас на концерте ВИА «Дорогие друзья»!