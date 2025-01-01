Меню
Концерт Хабаровских комиков
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт Хабаровских комиков

Концерт Хабаровских комиков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт хабаровских комиков в Standup Café

Приготовьтесь к вечеру смеха! В Standup Café состоится концерт лучших хабаровских комиков. Это уникальная возможность увидеть на сцене самые яркие таланты города.

Что вас ждет на концерте?

В программе — выступления как уже известных комиков, так и новых лиц, которые готовы удивить вас своим остроумием и нестандартным подходом к комедии. Каждый артист привнесет в шоу свою уникальную энергетику и стиль.

Интересные факты о комедии

Комедия — это не только смешно, но и катализатор эмоций. Знаете ли вы, что стендап стал популярен не только в России, но и по всему миру? На таких концертах зрители могут эмоционально разрядиться и на некоторое время забыть о повседневных заботах.

Почему стоит прийти?

Концерт в Standup Café — это отличный способ провести вечер с друзьями, получить заряд положительных эмоций и насладиться качественным юмором. Не упустите шанс поддержать местных комиков, которые стремятся развивать культуру стендап-комедии в вашем городе.

Приходите, смейтесь и наслаждайтесь атмосферой! Это будет вечер, который вы запомните надолго.

Купить билет на концерт Концерт Хабаровских комиков

Октябрь
8 октября среда
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1000 ₽

