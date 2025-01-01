Концерт группы New Blood Big Band

Энергия джаза в клубе «Эссе»

В джаз-клубе «Эссе» в Москве зрителей ждет захватывающее выступление оркестра New Blood Big Band под руководством Сергея Долженкова. Этот коллектив прославился смелым сочетанием различных стилей, включая джаз, джаз-рок и фьюжн, что делает их концерты уникальными.

Неповторимый стиль и аранжировки

New Blood Big Band изобретательно включает авторские аранжировки классических и легендарных композиций, которые знакомы многим. Благодаря этому, оркестр завоевал признание как один из лучших европейских биг-бендов, а их музыка находит отклик в сердцах многих поклонников динамичного джаза.

Что ожидать от концерта

Концерт обещает быть насыщенным энергичным исполнением и необычным подходом к формату биг-бенда. Это отличная возможность для зрителей насладиться живой музыкой, погрузиться в атмосферу ярких мелодий и уникального исполнения. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!