Концерт группы Moscow Ragtime Band
Билеты от 500₽
Концерт группы Moscow Ragtime Band

Концерт группы Moscow Ragtime Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

В джаз-клубе «Эссе» в Москве состоится выступление коллектива Moscow Ragtime Band. Этот ансамбль завоевал популярность благодаря своему мастерству в исполнении музыки в стиле рэгтайм — раннего джаза начала XX века.

Звучание рэгтайма

Рэгтайм выделяется характерным ритмическим рисунком и мелодической непосредственностью, что делает его идеальным для атмосферного выполнения в живом формате. Moscow Ragtime Band успешно сочетает классические элементы джаза с новаторскими подходами, что гарантирует зрителям незабываемые впечатления.

Джазовый бранч

Формат мероприятия представляет собой джазовый бранч, который включает в себя не только живую музыку, но и возможность насладиться лёгким приёмом пищи. Это создаёт уникальную атмосферу для общения и наслаждения музыкой в кругу единомышленников.

Для любителей традиционного джаза

Выступление Moscow Ragtime Band станет отличной возможностью для поклонников классического джаза погрузиться в яркий мир рэгтайма и провести время в непринужденной обстановке. Не упустите шанс насладиться качественной музыкой и атмосферой, наполненной духом начала XX века!

Купить билет на концерт Концерт группы Moscow Ragtime Band

Декабрь
13 декабря суббота
14:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 500 ₽
20 декабря суббота
14:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 500 ₽
27 декабря суббота
14:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 500 ₽

