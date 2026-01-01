Оповещения от Киноафиши
Концерт Государственного ансамбля песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова
Киноафиша Концерт Государственного ансамбля песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

Концерт Государственного ансамбля песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

О концерте

Концерт Государственного ансамбля песни и пляски Донских казаков в Воронеже

В Воронежском театре оперы и балета пройдет концерт Государственного ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова. Новая программа под названием «С верой на службе Отечеству» подарит зрителям уникальную возможность увидеть восстановленные костюмы и услышать песни из архива Лейб-гвардии казачьего полка, собранные в Париже.

Историческая основа программы

История донских казаков прочно переплетена с судьбой Российского государства. На протяжении 300 лет Лейб Гвардии казачий полк охранял царствующих особ в Санкт-Петербурге, что и стало основой для этой программы.

Культурное разнообразие

В новой программе ансамбля зрители смогут увидеть восстановленные костюмы той эпохи, а также услышать песни, отражающие дух и атмосферу различных периодов жизни Лейб-гвардии полка. Композиторы и балетмейстеры, участвующие в создании программы, стремятся воссоздать богатое культурное наследие казачества.

Известные номера

Во втором отделении концерта зрителям будут представлены излюбленные номера казачьего репертуара. Среди них такие знаковые композиции, как «Когда казаки плачут», «Ты воспой в саду соловейко», «Вечер зорька», «Как у нашей сотни» и многие другие. Эти песни являются неотъемлемой частью культурного кода России.

Творческая команда и масштабы

Ансамбль имени А. Квасова, знаменитый своим профессионализмом и любовью к истории, уже более 85 лет занимает первое место в стране и славится за пределами России. В концерте примут участие 85 артистов, которые представят зрителям яркую программу с использованием 5 тонн костюмов, реквизита, а также традиционных казачьих атрибутов — клинков, пик и плеток.

Эмоции и впечатления

Концерт обещает быть фееричным, с множеством трюков, песнями и танцами. Не упустите возможность разделить эти впечатления с родными и близкими — купите билеты не только для себя, но и для них!

