Концерт Государственного ансамбля песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

В Воронежском театре оперы и балета пройдет концерт Государственного ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова. Новая программа под названием «С верой на службе Отечеству» подарит зрителям уникальную возможность увидеть восстановленные костюмы и услышать песни из архива Лейб-гвардии казачьего полка, собранные в Париже.
История донских казаков прочно переплетена с судьбой Российского государства. На протяжении 300 лет Лейб Гвардии казачий полк охранял царствующих особ в Санкт-Петербурге, что и стало основой для этой программы.
В новой программе ансамбля зрители смогут увидеть восстановленные костюмы той эпохи, а также услышать песни, отражающие дух и атмосферу различных периодов жизни Лейб-гвардии полка. Композиторы и балетмейстеры, участвующие в создании программы, стремятся воссоздать богатое культурное наследие казачества.
Во втором отделении концерта зрителям будут представлены излюбленные номера казачьего репертуара. Среди них такие знаковые композиции, как «Когда казаки плачут», «Ты воспой в саду соловейко», «Вечер зорька», «Как у нашей сотни» и многие другие. Эти песни являются неотъемлемой частью культурного кода России.
Ансамбль имени А. Квасова, знаменитый своим профессионализмом и любовью к истории, уже более 85 лет занимает первое место в стране и славится за пределами России. В концерте примут участие 85 артистов, которые представят зрителям яркую программу с использованием 5 тонн костюмов, реквизита, а также традиционных казачьих атрибутов — клинков, пик и плеток.
Концерт обещает быть фееричным, с множеством трюков, песнями и танцами.