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Киноафиша Концерт «Джаз с оркестром у моря»

Концерт «Джаз с оркестром у моря»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джаз у самого моря: Симфонический концерт в Севкабель Порту

31 мая в 19:00 на набережной Севкабель Порт вас ждет незабываемый вечер под звуки симфонического Dreamers Orchestra, который возглавит маэстро Станислав Чигадаев. В программе вечера – главные хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд и других легендарных артистов.

Голосом джаза станет Анастасия Сазонова

На сцене выступит молодая и талантливая певица из Санкт-Петербурга Анастасия Сазонова. Ее безупречное джазовое сопрано покорит сердца зрителей. Вы сможете насладиться невероятным закатом, видом на сверкающий мост и шелестом волн одной из самых популярных набережных города.

Атмосфера вечера

Ожидайте самую романтичную и танцевальную атмосферу! Огни лампочек, крики чаек и теплая атмосфера питерского лета создадут неповторимый настрой. Это не просто концерт, а настоящий праздник джаза у самого моря!

О музыкантах

Dreamers Orchestra под управлением Станислава Чигадаева – это воплощение музыки величайших современных композиторов. Концерты оркестра всегда отличаются ярким шоу, необычными локациями и великолепным исполнением. Станислав Чигадаев – пианист, дирижер и композитор, лауреат международных конкурсов. Он сотрудничал с такими звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди.

Подарите себе романтический вечер

Анастасия Сазонова, благодаря своему уникальному тембру голоса, завоевала популярность не только в России, но и за ее пределами. Не упустите возможность провести вечер в компании музыки и романтики!

Ждем вас в пространстве Севкабель Порт! Не забудьте подарить себе и своим близким незабываемые впечатления!

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Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Исткабель Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34
19:00 от 1700 ₽

Фотографии

Концерт «Джаз с оркестром у моря» Концерт «Джаз с оркестром у моря» Концерт «Джаз с оркестром у моря» Концерт «Джаз с оркестром у моря»

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