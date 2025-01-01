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Концерт Джаз-хора (средняя и младшая группы)
Киноафиша Концерт Джаз-хора (средняя и младшая группы)

Концерт Джаз-хора (средняя и младшая группы)

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 15 ноября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
16:00

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