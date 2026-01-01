Оповещения от Киноафиши
Концерт для взрослых и уставших людей "Чепуха"
Билеты от 1500₽
Киноафиша Концерт для взрослых и уставших людей "Чепуха"

Спектакль Концерт для взрослых и уставших людей "Чепуха"

12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Концерт «Чепуха» по произведениям С. Я. Маршaка

Клуб «Высоцкий» приглашает вас на уникальный концерт для взрослых, посвящённый творчеству замечательного детского писателя С. Я. Маршака. Постановка независимого творческого объединения «Вахтанговский Практикум» предлагает перенести взрослые темы в радостную детскую игру.

Возвращение к детству

Маршак говорил: «Учитесь мудрости у детей». Эта мысль как нельзя лучше отражает суть концерта, который поможет взрослым вспомнить о том, что в мире всегда остается место для чудес. Дети имеют право на ошибки, и именно эти ошибки зачастую становятся источником великих открытий и свершений.

Откройте для себя волшебство

Этот концерт — возможность вернуть в свою жизнь простые радости и открыть для себя новые переживания. Постановка направлена на то, чтобы помочь каждому зрителю сохранить в себе внутреннего ребенка, открытого к новым впечатлениям и возможностям.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного концерта, который напомнит вам о том, как важно сохранять в себе детское восприятие мира.

Купить билет на спектакль Концерт для взрослых и уставших людей "Чепуха"

Март
Апрель
Май
22 марта воскресенье
19:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 1500 ₽
1 апреля среда
19:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 1500 ₽
29 апреля среда
19:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 1500 ₽
19 мая вторник
19:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 1500 ₽

Фотографии

Концерт для взрослых и уставших людей "Чепуха" Концерт для взрослых и уставших людей "Чепуха" Концерт для взрослых и уставших людей "Чепуха" Концерт для взрослых и уставших людей "Чепуха"

