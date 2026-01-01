Спектакль Концерт для взрослых и уставших людей "Чепуха"

Концерт «Чепуха» по произведениям С. Я. Маршaка

Клуб «Высоцкий» приглашает вас на уникальный концерт для взрослых, посвящённый творчеству замечательного детского писателя С. Я. Маршака. Постановка независимого творческого объединения «Вахтанговский Практикум» предлагает перенести взрослые темы в радостную детскую игру.

Возвращение к детству

Маршак говорил: «Учитесь мудрости у детей». Эта мысль как нельзя лучше отражает суть концерта, который поможет взрослым вспомнить о том, что в мире всегда остается место для чудес. Дети имеют право на ошибки, и именно эти ошибки зачастую становятся источником великих открытий и свершений.

Откройте для себя волшебство

Этот концерт — возможность вернуть в свою жизнь простые радости и открыть для себя новые переживания. Постановка направлена на то, чтобы помочь каждому зрителю сохранить в себе внутреннего ребенка, открытого к новым впечатлениям и возможностям.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного концерта, который напомнит вам о том, как важно сохранять в себе детское восприятие мира.