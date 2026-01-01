Спектакль Концерт для взрослых и уставших людей "Чепуха"

Клуб «Высоцкий» приглашает вас на уникальный концерт для взрослых, посвящённый творчеству замечательного детского писателя С. Я. Маршака. Постановка независимого творческого объединения «Вахтанговский Практикум» предлагает перенести взрослые темы в радостную детскую игру.
Маршак говорил: «Учитесь мудрости у детей». Эта мысль как нельзя лучше отражает суть концерта, который поможет взрослым вспомнить о том, что в мире всегда остается место для чудес. Дети имеют право на ошибки, и именно эти ошибки зачастую становятся источником великих открытий и свершений.
Этот концерт — возможность вернуть в свою жизнь простые радости и открыть для себя новые переживания. Постановка направлена на то, чтобы помочь каждому зрителю сохранить в себе внутреннего ребенка, открытого к новым впечатлениям и возможностям.
Не упустите шанс стать частью этого удивительного концерта, который напомнит вам о том, как важно сохранять в себе детское восприятие мира.