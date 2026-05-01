Концерт для всей семьи. В пещере горного короля. Полет шмеля. Золотой петушок. Танец маленьких лебедей. Щелкунчик
Билеты от 1000₽
6+
Возраст 6+
О концерте

Музыкальный вечер в Зале Церковных Соборов

В уникальной атмосфере Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 31 мая прозвучат произведения великих русских композиторов. Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина представит незабываемый концерт.

Программа вечера

В программу вошли знаковые произведения:

  • М. И. Глинка: Увертюра, Марш Черномора, Восточные танцы из оперы «Руслан и Людмила»
  • А. П. Бородин: Вальс-фантазия, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
  • Э. Григ: «Утро», «Танец Анитры», «В пещере горного короля» из музыки к пьесе Г. Ибсена «Пер Гюнт»
  • Н. А. Римский-Корсаков: «Полет шмеля», «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»
  • П. И. Чайковский: «Русский танец», Адажио и «Вальс цветов» из музыки балета «Щелкунчик»
  • Фрагменты музыки балета «Лебединое озеро»

Зрители смогут насладиться шедеврами, прославившими русскую культуру и оставившими свой след в мировой музыкальной истории. Не пропустите возможность насладиться яркими «Половецкими плясками», нежным «Вальсом цветов» и эффектной миниатюрой «Полет шмеля».

Май
31 мая воскресенье
14:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽

