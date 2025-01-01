Концерт для всей семьи. Щелкунчик. Спящая красавица. Пер Гюнт

Концерт для всей семьи в Московской консерватории

Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина приглашает вас на замечательный концерт, который состоится 14 декабря в Большом зале Консерватории.

Программа вечера

В программе прозвучат шедевры известных композиторов:

П. И. Чайковский: Адажио «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик» Фрагменты из балета «Спящая красавица»

Э. Григ: Норвежские танцы «В пещере горного короля» из пьесы Г. Ибсена «Пер Гюнт»



Особенности концерта

Эти избранные музыкальные произведения подарят зрителям не только великолепное звучание, но и атмосферу праздника. Зал, украшенный к торжеству, станет идеальным фоном для этого музыкального путешествия. Концерт обещает стать ярким событием как для взрослых, так и для детей, наполнив сердца счастьем и радостью.

Не упустите уникальную возможность прикоснуться к мировым музыкальным шедеврам в исполнении талантливых музыкантов!