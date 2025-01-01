Концерт для всей семьи. Полет шмеля. Половецкие пляски. В пещере горного короля

Праздничный концерт симфонического оркестра «Академия Русской Музыки»

На 9 ноября в Большом зале Консерватории запланирован праздничный концерт, где в исполнении симфонического оркестра прозвучат шедевры русской классики. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Иван Никифорчин.

Программа вечера

М. И. Глинка — Увертюра и Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»

А. П. Бородин — «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»

М. П. Мусоргский — «Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина»)

Н. А. Римский-Корсаков — «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»

П. И. Чайковский — Адажио и «Вальс цветов» из музыки балета «Щелкунчик»

Э. Григ — Сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»

Краткая информация

В программе звучат музыкальные произведения выдающихся композиторов, таких как Глинка, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков и Чайковский, а также музыка норвежского композитора Эдварда Грига. Этот концерт станет отличной возможностью насладиться эффектной миниатюрой «Полет шмеля», яркими «Половецкими плясками», нежным «Вальсом цветов» и другими знаменитыми фрагментами из известных балетов и опер, получивших мировую известность.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника, который подарит вам незабываемые впечатления!