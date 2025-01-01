Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт для всей семьи. Полет шмеля. Половецкие пляски. В пещере горного короля
Билеты от 800₽
Киноафиша Концерт для всей семьи. Полет шмеля. Половецкие пляски. В пещере горного короля

Концерт для всей семьи. Полет шмеля. Половецкие пляски. В пещере горного короля

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Праздничный концерт симфонического оркестра «Академия Русской Музыки»

На 9 ноября в Большом зале Консерватории запланирован праздничный концерт, где в исполнении симфонического оркестра прозвучат шедевры русской классики. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Иван Никифорчин.

Программа вечера

  • М. И. Глинка — Увертюра и Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»
  • А. П. Бородин — «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
  • М. П. Мусоргский — «Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина»)
  • Н. А. Римский-Корсаков — «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»
  • П. И. Чайковский — Адажио и «Вальс цветов» из музыки балета «Щелкунчик»
  • Э. Григ — Сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»

Краткая информация

В программе звучат музыкальные произведения выдающихся композиторов, таких как Глинка, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков и Чайковский, а также музыка норвежского композитора Эдварда Грига. Этот концерт станет отличной возможностью насладиться эффектной миниатюрой «Полет шмеля», яркими «Половецкими плясками», нежным «Вальсом цветов» и другими знаменитыми фрагментами из известных балетов и опер, получивших мировую известность.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника, который подарит вам незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт Концерт для всей семьи. Полет шмеля. Половецкие пляски. В пещере горного короля

Помощь с билетами
Ноябрь
9 ноября воскресенье
16:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 800 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
26 ноября в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1190 ₽
Все кантаты Баха. Сезон IX «Триста лет спустя. Третий кантатный цикл Баха»
12+
Классическая музыка
Все кантаты Баха. Сезон IX «Триста лет спустя. Третий кантатный цикл Баха»
25 января в 19:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 700 ₽
Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей
6+
Живая музыка Неоклассика
Людовико Эйнауди и Ханс Циммер: магия неоклассики и романтика свечей
12 октября в 17:15 Дом Гоголя
от 1190 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше