Концерт для всей семьи. П.И. Чайковский. Щелкунчик
Киноафиша Концерт для всей семьи. П.И. Чайковский. Щелкунчик

Концерт для всей семьи. П.И. Чайковский. Щелкунчик

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

«Щелкунчик» в Московской консерватории

Приглашаем вас на волшебный концерт для всей семьи, который состоится в Большом зале Консерватории. Художественный руководитель и дирижер Иван Никифорчин представит в программе музыку знаменитого балета П. И. Чайковского «Щелкунчик».

Музыка, которую любят все

«Щелкунчик» — это не просто одно из самых известных произведений Чайковского, а настоящий музыкальный калейдоскоп, наполненный яркими и запоминающимися композициями. Каждый номер в этом балете стал настоящим хитом, и публика восторженно принимает их с первых аккордов.

Завораживающие танцы

Среди самых любимых частей — Танец феи Драже, нежный Вальс Цветов и череда танцев, представляющих различные культуры: испанский танец Шоколад, восточный Кофе и китайский Чай. Яркие и динамичные номера позволяют погрузиться в атмосферу священного бала в сказочной стране.

Тема любви и преодоления

Чайковский глубоко проникает в вечные темы своих произведений. В «Щелкунчике» он мастерски воплощает идею преодоления враждебных сил с помощью силы любви. Музыкальная ткань балета насыщена выразительными образами, сочетая яркую театральность с глубоким психологизмом.

Дивертисменты как жемчужины балета

Особое внимание стоит уделить Дивертисменту II акта — кульминации, где устраивается изысканный бал. Здесь мы встретим очаровывающий Вальс Цветов и множество танцев, каждый из которых пробуждает свои эмоции и впечатления. Адажио становится лирической и драматической кульминацией, оставляющей яркий след в душе зрителей.

Не упустите возможность насладиться этой чудесной музыкой и погрузиться в атмосферу волшебства вместе с симфоническим оркестром "Академия Русской Музыки".

Ноябрь
29 ноября суббота
13:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
