Концерт для всей семьи. Чайковский. Глинка. Римский-Корсаков

15 марта в Большом зале Консерватории состоится праздничный концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета.
В программе прозвучат знаменитые произведения выдающихся русских композиторов:
Приглашаем вас насладиться звучанием эффектных музыкальных миниатюр, таких как «Полет шмеля» и нежный «Вальс цветов». Эти шедевры стали визитной карточкой русской музыкальной культуры и известны по всему миру!
Не упустите возможность увидеть и услышать живую интерпретацию классики в исполнении профессионалов своего дела!