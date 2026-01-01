Концерт для всей семьи. Чайковский. Глинка. Римский-Корсаков

Концерт шедевров русской классики в Московской консерватории

15 марта в Большом зале Консерватории состоится праздничный концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета.

В программе прозвучат знаменитые произведения выдающихся русских композиторов:

М. И. Глинка — увертюра к опере «Руслан и Людмила»

А. П. Бородин — «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»

М. П. Мусоргский — «Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина»)

Н. А. Римский-Корсаков — «Три чуда» и «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»

П. И. Чайковский — «Русский танец», Адажио и «Вальс цветов» из музыки балета «Щелкунчик»

Фрагменты музыки балета «Лебединое озеро»

Приглашаем вас насладиться звучанием эффектных музыкальных миниатюр, таких как «Полет шмеля» и нежный «Вальс цветов». Эти шедевры стали визитной карточкой русской музыкальной культуры и известны по всему миру!

Не упустите возможность увидеть и услышать живую интерпретацию классики в исполнении профессионалов своего дела!