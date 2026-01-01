Спектакль Концерт для трех органов при свечах. Бах. Токката и фуга ре минор. Равель. Болеро. Бетховен. Ода к радости

Концерт для трех органов при свечах. Бах. Токката и фуга ре минор. Равель. Болеро. Бетховен. Ода к радости
Продолжительность 75 минут
О спектакле

Органный концерт при свечах в Кафедральном соборе святых Петра и Павла

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла пройдет уникальный концерт, где звучат известные произведения классической музыки. В программе:

  • «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха
  • «Болеро» Мориса Равеля
  • «Ода к радости» Людвига ван Бетховена

Эти шедевры, написанные в разные эпохи и странах, продолжают завоевывать любовь слушателей по всему миру.

Исполнители концерта

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Органный дуэт Фонда «Бельканто»: Ксения Свириденко и Лидия Савинкова
  • Иван Гавриков (орган)

Знаменитые произведения

«Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха — это, пожалуй, самое известное произведение для органа, впечатляющее блестящей импровизацией композитора. Оно пробуждает мысли и чувства у каждого, кто его слушает.

«Болеро» Мориса Равеля знакомо миллионам меломанов. Это произведение, вдохновленное испанским танцем, изначально предназначалось для балета и обрело популярность благодаря своему гипнотическому воздействию и росту эмоционального напряжения, в котором участвуют всё новые и новые инструменты.

Концерт обещает стать ярким событием для любителей классической музыки и тех, кто ценит необычные музыкальные форматы.

В ролях
Свириденко К
Гавриков И
Савинкова Л

Июль
1 июля среда
20:30
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

