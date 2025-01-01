Спектакль Концерт для своих. Юрий Гальцев

Бенефис художественного руководителя Театра Эстрады Юрия Гальцева «Концерт для своих!»

Бенефис заслуженного артиста России, художественного руководителя Театра Эстрады Юрия Николаевича Гальцева неизменно проходит с аншлагом. Блистательный мастер эстрадного жанра, популярный юморист и просто хороший человек, Юрий Гальцев создает вокруг себя удивительно теплую атмосферу. Каждый зритель, пришедший на бенефис любимого артиста, ощущает себя в компании старых знакомых, словно он действительно среди «своих».

Участники программы

В программе традиционно принимают участие друзья и коллеги Юрия Николаевича по сцене: Игорь Ярошевич и Юрий Михайлик, знаменитый клоунский дуэт «Гарик и Юрик», а также Илья Зубов. Несколько лет назад к этой компании присоединились выпускники мастерской Гальцева, которые на сегодняшний день составляют основу труппы Театра Эстрады.

Неповторимая программа

Программа вечера всегда представляет собой импровизацию и никогда не повторяется дважды. Помимо популярных юмористических номеров и скетчей, ставших классикой российской эстрады, Гальцев каждый раз приносит на сцену что-то новое и неожиданное, удивляя зрителей многогранностью своего таланта.

Разнообразие выступлений

Хлесткие пародии и пластические номера, клоунада и вдумчивые лиричные баллады — именно такая разнообразная палитра выступлений делает «Концерт для своих!» одним из самых востребованных представлений в афише театра.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Билеты быстро расходятся, так что поспешите приобрести свои!