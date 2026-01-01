Концерт для полуночников

Концерт ансамбля Insula Magica в Новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдет незабываемый концерт ансамбля Insula Magica. Музыканты представят цикл «для полуночников», который позволит глубже оценить атмосферу старинной музыки, исполненной на уникальных инструментах.

Целью проекта является создание особенной связи между слушателями и музыкой. Хрупкие звуки старинных инструментов наполняют фойе первого этажа, а их звучание становится особенно выразительным благодаря уникальной акустике зала. Важно отметить, что здесь не принято аплодировать между произведениями, что позволяет сконцентрироваться исключительно на музыкальном наполнении вечера.

Этот концерт станет настоящим подарком для любителей исторической реконструкции и адептов живого звука. На протяжении всего выступления музыканты будут погружать зрителей в волшебный мир старинной музыки, где каждая нота выступает как отдельная история.

Приходите послушать музыку, которая говорит сама за себя!