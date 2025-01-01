Спектакль Концерт для актера с оркестром

Поют артисты театра

Искусство кабаре

Кабаре, на первый взгляд лёгкое и праздничное, требует колоссальной внутренней работы над постановкой. Этот жанр объединяет оперное пение с цирковыми трюками, классические бальные танцы с пёстрой вакханалией венецианского карнавала, а также романтическую лирику с искромётной сатирой.

Творческая команда

С Вахтанговской молодёжью над программой «Концерт для Актёра с оркестром» работает заведующая музыкальной частью Татьяна Агаева. Именно её мастерству и таланту наш театр обязан многими прекрасными музыкальными постановками и номерами.

Уникальность каждого вечера

Афиша вечера постоянно варьируется, и каждый показ оказывается уникальным.