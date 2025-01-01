Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт для актера с оркестром
Билеты от 2000₽
Киноафиша Концерт для актера с оркестром

Спектакль Концерт для актера с оркестром

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Поют артисты театра

Искусство кабаре

Кабаре, на первый взгляд лёгкое и праздничное, требует колоссальной внутренней работы над постановкой. Этот жанр объединяет оперное пение с цирковыми трюками, классические бальные танцы с пёстрой вакханалией венецианского карнавала, а также романтическую лирику с искромётной сатирой.

Творческая команда

С Вахтанговской молодёжью над программой «Концерт для Актёра с оркестром» работает заведующая музыкальной частью Татьяна Агаева. Именно её мастерству и таланту наш театр обязан многими прекрасными музыкальными постановками и номерами.

Уникальность каждого вечера

Афиша вечера постоянно варьируется, и каждый показ оказывается уникальным.

Режиссер
Татьяна Агаева
В ролях
Александра Стрельцина
Денис Самойлов
Яна Соболевская
Юрий Цокуров
Евгения Ивашова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Дом под снос
16+
Драма Классическая драма
Дом под снос
31 октября в 19:00 Театр Российской Армии
от 1000 ₽
Теща с сюрпризом!
16+
Комедия
Теща с сюрпризом!
7 декабря в 14:00 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Мастер и Маргарита
16+
Драма
Мастер и Маргарита
11 ноября в 19:00 Театр на Юго-Западе
от 1800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше