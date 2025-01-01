Спектакль Концерт Детского хореографического ансамбля «Юный зиловец»

Меню
Концерт Детского хореографического ансамбля «Юный зиловец»
О концерте/спектакле

Отчетный концерт детского хореографического ансамбля «Юный зиловец»

Приглашаем вас на отчетный концерт ведущего творческого коллектива города Москвы – Детского хореографического ансамбля «Юный зиловец». В программе концерта представлены детские танцы и танцы народов мира, которые обязательно порадуют зрителей всех возрастов.

О ансамбле

Детский хореографический ансамбль «Юный зиловец» был основан в 1952 году Заслуженным работником культуры РСФСР Анатолием Николаевичем Трифоновым. За годы своего существования коллектив стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а также международных и всероссийских конкурсов и фестивалей.

В 2021 году ансамбль получил звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы» за высокий художественный уровень выступлений. Основу репертуара составляют танцы народов России и мира, включая сюжетные, игровые, военные и спортивные танцы.

Информация о концерте

  • Продолжительность мероприятия: 2 часа
  • Возрастное ограничение: 0+
  • Организатор: Культурный центр ЗИЛ

Не упустите возможность увидеть яркие и запоминающиеся номера в исполнении юных талантов. Этот концерт - отличная возможность для всей семьи насладиться искусством танца и приобщиться к культуре разных народов!

