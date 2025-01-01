Меню
Концерт Чиж & Co
О концерте/спектакле

Концерт Чиж & Co в клубе Дуглас

Знаменитая рок-группа Чиж & Co приглашает всех ценителей живой музыки на незабываемый концерт в клубе Дуглас. Ожидайте энергетичный вечер, полный хитов и задорных песен, знакомых каждому фанату группы.

О группе

Чиж & Co была основана в 1991 году в Санкт-Петербурге и быстро завоевала популярность благодаря своим запоминающимся мелодиям и искренним текстам. Группа активно выступает и сегодня, радуя поклонников новыми произведениями и классикой.

Что ждать на концерте

На концерте прозвучат как известные хиты, так и новые композиции, которые только начинают покорять сердца слушателей. Атмосферу вечера создаст уникальный саунд, характерный для этого коллектива.

Уникальные факты

Чиж & Co известны своими живыми выступлениями, в которых музыканты взаимодействуют с публикой, создавая настоящее шоу. Не упустите шанс увидеть их вживую — это всегда неповторимый опыт!

Где и когда

Концерт пройдет в интимной обстановке клуба Дуглас, что обеспечит близкий контакт со зрителями и позволит лучше насладиться музыкой. Рекомендуем заранее приобрести билеты, чтобы гарантировать себе место на этом событии.

Заключение

Не пропустите возможность стать частью музыкального праздника с Чиж & Co! Будьте готовы к отличному настроению, ярким эмоциям и танцам под любимые песни.

Расписание
В других городах

Санкт-Петербург, 28 декабря
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 8000 ₽

В ближайшие дни

