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Билеты от 1500₽
Киноафиша Концерт Чайковского для джазового оркестра

Концерт Чайковского для джазового оркестра

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
21:00 от 1500 ₽

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